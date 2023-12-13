مستعمرون يدمرون خزانات مياه ويحطمون مركبة في مسافر يطا
التاريخ
12/13/2023 2:18:36 PM
(MENAFN
- Palestine News Network )
الخليل/PNN/حطم مستعمرون مساء اليوم الأربعاء، مركبة ودمروا خزانات مياه في مسافر يطا جنوب الخليل.
وقالت مصادر محلية، إن عددا من المستعمرين حطموا مركبة للمواطن محمد عبد الرحمن جبارين خلال عدوان نفذوه في منطقة شعب البطم، كما دمروا خزانات مياه خلال اقتحامهم منزل المواطن إبراهيم النواجعة في منطقة وادي أبو جحيش، بمسافر يطا.
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