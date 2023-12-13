الاحتلال يعتقل حارسين للمسجد الأقصى ويقتحم العيسوية وسلوان

(MENAFN
- Palestine News Network )
القدس/PNN/ اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، حارسين للمسجد الأقصى المبارك، واقتحمت بلدتي العيسوية وسلوان.
وقالت الأوقاف الإسلامية إن شرطة الاحتلال اعتقلت اثنين من حراس المسجد الأقصى هما: إيهاب شحادة ومحمود الصفدي من المسجد، واقتادتهما إلى مركز شرطة "إلياهو" بالبلدة القديمة، بحجة أنهما أوقفا سائحا يرتدي لباس المتدينين اليهود.
من جانب آخر، اقتحمت قوات الاحتلال منزل إمام مسجد بلدة العيسوية، المعتقل جمال مصطفى، وعبثت بمحتوياته.
كما أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت منزل المواطن تيسير الرجبي في حي وادي حلوة ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.
وفي سياق متصل، مددت سلطات الاحتلال اعتقال المواطنين عدنان وإيهاب أبو الهوى من القدس المحتلة، ليوم الإثنين المقبل.
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