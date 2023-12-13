الاحتلال يعتقل حارسين للمسجد الأقصى ويقتحم العيسوية وسلوان

MENAFN - Palestine News Network ) القدس/PNN/ اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، حارسين للمسجد الأقصى المبارك، واقتحمت بلدتي العيسوية وسلوان.

وقالت الأوقاف الإسلامية إن شرطة الاحتلال اعتقلت اثنين من حراس المسجد الأقصى هما: إيهاب شحادة ومحمود الصفدي من المسجد، واقتادتهما إلى مركز شرطة "إلياهو" بالبلدة القديمة، بحجة أنهما أوقفا سائحا يرتدي لباس المتدينين اليهود.

من جانب آخر، اقتحمت قوات الاحتلال منزل إمام مسجد بلدة العيسوية، المعتقل جمال مصطفى، وعبثت بمحتوياته.

كما أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت منزل المواطن تيسير الرجبي في حي وادي حلوة ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.

وفي سياق متصل، مددت سلطات الاحتلال اعتقال المواطنين عدنان وإيهاب أبو الهوى من القدس المحتلة، ليوم الإثنين المقبل.



