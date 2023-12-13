كهرباء القدس تحصل على الاعتماد الدولي لمنح الشهادات في مجال الألياف الضوئي

(MENAFN
- Palestine News Network )
القدس /PNN / حصلت شركة كهرباء محافظة القدس على الاعتماد الدولي لمنح الشهادات في مجال الألياف الضوئية، وذلك بعد توقيعها مع اتحاد الألياف الضوئية (FOA)، والتي بموجبها سيحصل مركز التدريب الفني والاكاديمي التابع للشركة على الاعتماد الدولي لتقديم الدورات واجراء الامتحانات للحصول على شهادات دولية في هذا المجال.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء محافظة القدس م. هشام العُمري خلال توقيعه للاتفاقية اليوم الأربعاء بمكتبه في القدس، أن الشركة ماضيةٌ في تطوير أدائها الوظيفي والمهني، خاصة أن تكنلوجيا الألياف الضوئية هي العمود الفقري لرقمنة الأعمال وتطويرها في مختلف القطاعات.
بدوره، أكد المدير التنفيذي لشركة جدكو فايبر م. يوسف مصيص، أن هذا الاعتماد الدولي لصالح 'كهرباء القدس' هو الأول من نوعه في فلسطين، حيث ستعقد الدورات الخاصة بهذا المجال على يد خبراء من شركة جدكو فايبر التابعة لكهرباء القدس.
هذا وعبر المهندس بسام بدر مدير مركز التدريب في الشركة، عن افتخاره في هذا الإنجاز، مؤكدًا في ذات الوقت أن المركز جاهز لاستقبال المتدربين وتزويدهم بالخبرات النظرية والتدريب العملي، على يد خبراء 'شركة كهرباء القدس' التي تمتد خبرتها لأكثر من 100 عام.
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