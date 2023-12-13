كهرباء القدس تحصل على الاعتماد الدولي لمنح الشهادات في مجال الألياف الضوئي

MENAFN - Palestine News Network ) القدس /PNN / حصلت شركة كهرباء محافظة القدس على الاعتماد الدولي لمنح الشهادات في مجال الألياف الضوئية، وذلك بعد توقيعها مع اتحاد الألياف الضوئية (FOA)، والتي بموجبها سيحصل مركز التدريب الفني والاكاديمي التابع للشركة على الاعتماد الدولي لتقديم الدورات واجراء الامتحانات للحصول على شهادات دولية في هذا المجال.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء محافظة القدس م. هشام العُمري خلال توقيعه للاتفاقية اليوم الأربعاء بمكتبه في القدس، أن الشركة ماضيةٌ في تطوير أدائها الوظيفي والمهني، خاصة أن تكنلوجيا الألياف الضوئية هي العمود الفقري لرقمنة الأعمال وتطويرها في مختلف القطاعات.

بدوره، أكد المدير التنفيذي لشركة جدكو فايبر م. يوسف مصيص، أن هذا الاعتماد الدولي لصالح 'كهرباء القدس' هو الأول من نوعه في فلسطين، حيث ستعقد الدورات الخاصة بهذا المجال على يد خبراء من شركة جدكو فايبر التابعة لكهرباء القدس.

هذا وعبر المهندس بسام بدر مدير مركز التدريب في الشركة، عن افتخاره في هذا الإنجاز، مؤكدًا في ذات الوقت أن المركز جاهز لاستقبال المتدربين وتزويدهم بالخبرات النظرية والتدريب العملي، على يد خبراء 'شركة كهرباء القدس' التي تمتد خبرتها لأكثر من 100 عام.