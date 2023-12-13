18.682 شهيدا ونحو 50 ألف جريح منذ بدء العدوان الإسرائيلي على شعبنا

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN/قالت وزارة الصحة، إن عدد الشهداء بلغ 18.682، وأكثر من 50 ألف جريح، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية.
وقالت الصحة في تقرير لها، اليوم الأربعاء، إن 18,400 شهيد ارتقوا في قطاع غزة وفقا لجهاز الإحصاء المركزي، وإنه جُرح أكثر من 50 ألفا، بينما ارتفع عدد الشهداء في الضفة إلى 282 شهيدا.
وأوضحت أن الأغلبية العظمى من الشهداء، أي ما نسبته 70%، هم من النساء والأطفال، فيما لا يزال الآلاف في عداد المفقودين.
وذكرت أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا، واعتقلت مديره، ونقلت ما يقارب 70 من الطاقم الطبي إلى مكان مجهول، وأجبرت الموظفين المتبقين على جمع المرضى ومقدمي الرعاية في مبنى واحد، وتركت الآخرين دون كهرباء أو ماء أو طعام.
وأوضحت أن حدة انتشار الأمراض انتشرت في غزة بسبب الظروف المعيشية المكتظة، ما زاد الضغط على النظام الصحي المثقل.
ووثقت الوزارة 360 ألف حالة إصابة بأمراض معدية في مراكز الإيواء، ويُعتقد أن العدد الفعلي أعلى من ذلك.
وسُجل 231 اعتداءً على المرافق الصحية منذ بدء العدوان، ما ألحق الضرر بـ60 مرفقا صحياً و76 سيارة إسعاف، وأدى النقص الحاد في الإمدادات والوقود إلى ترك 11 مستشفى فقط من أصل 36 مستشفى تعمل بشكل جزئي.
واستهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي نحو 41 منشأة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" بشكل مباشر، فيما تعرضت 60 منشأة أخرى لأضرار جانبية.
وأشارت إلى أن عدد النازحين في قطاع غزة داخليا يقدر بحوالي 1.9 مليون شخص، أي نحو 85% من السكان، وقد تم تسجيل نحو 1.2 مليون من هؤلاء النازحين في 154 منشأة تابعة للأونروا في جميع أنحاء القطاع، بينهم مليون شخص مسجل في 94 مركز إيواء للأونروا في الجنوب.
وحذرت الصحة من كارثة نفاد تطعيمات الأطفال بالكامل، ما سيكون له انعكاسات صحية كارثية على صحة الأطفال وانتشار الأمراض وخاصة بين النازحين في مراكز الإيواء المكتظة، لافتة إلى أن الجهود المبذولة لتطعيم الأطفال ضئيلة، إذ منذ الرابع من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، حصل 12,000 طفل فقط على التطعيمات في مراكز إيواء "الأونروا".
وبينت الوزارة أن أكثر من 60% (280 ألف وحدة سكنية تقريبا) مدمرة في قطاع غزة، كليا وجزئيا، مشيرةً إلى أن العدد النهائي للوحدات والمباني المدمرة غير متوفر بسبب استمرار القصف الإسرائيلي.
وأكدت تزايد اعتداءات قوات الاحتلال على المستشفيات والمراكز الصحية وسيارات وطواقم الإسعاف في الضفة الغربية، ما يحد من إمكانية وصول المواطنين إلى خدمات الرعاية الصحية الأساسية.
كما تتواصل هجمات المستعمرين، إذ تم تسجيل 308 حوادث منذ بدء العدوان على شعبنا في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، ما أدى إلى وقوع إصابات وأضرار في ممتلكات المواطنين، كما تم تهجير ما لا يقل عن 143 أسرة فلسطينية تضم 1,014 مواطنا، من بينهم 388 طفلا، وسط عنف المستعمرين، والقيود المفروضة على الوصول.
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