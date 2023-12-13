18.682 شهيدا ونحو 50 ألف جريح منذ بدء العدوان الإسرائيلي على شعبنا

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN/قالت وزارة الصحة، إن عدد الشهداء بلغ 18.682، وأكثر من 50 ألف جريح، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية.

وقالت الصحة في تقرير لها، اليوم الأربعاء، إن 18,400 شهيد ارتقوا في قطاع غزة وفقا لجهاز الإحصاء المركزي، وإنه جُرح أكثر من 50 ألفا، بينما ارتفع عدد الشهداء في الضفة إلى 282 شهيدا.

وأوضحت أن الأغلبية العظمى من الشهداء، أي ما نسبته 70%، هم من النساء والأطفال، فيما لا يزال الآلاف في عداد المفقودين.

وذكرت أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا، واعتقلت مديره، ونقلت ما يقارب 70 من الطاقم الطبي إلى مكان مجهول، وأجبرت الموظفين المتبقين على جمع المرضى ومقدمي الرعاية في مبنى واحد، وتركت الآخرين دون كهرباء أو ماء أو طعام.

وأوضحت أن حدة انتشار الأمراض انتشرت في غزة بسبب الظروف المعيشية المكتظة، ما زاد الضغط على النظام الصحي المثقل.

ووثقت الوزارة 360 ألف حالة إصابة بأمراض معدية في مراكز الإيواء، ويُعتقد أن العدد الفعلي أعلى من ذلك.

وسُجل 231 اعتداءً على المرافق الصحية منذ بدء العدوان، ما ألحق الضرر بـ60 مرفقا صحياً و76 سيارة إسعاف، وأدى النقص الحاد في الإمدادات والوقود إلى ترك 11 مستشفى فقط من أصل 36 مستشفى تعمل بشكل جزئي.

واستهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي نحو 41 منشأة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" بشكل مباشر، فيما تعرضت 60 منشأة أخرى لأضرار جانبية.

وأشارت إلى أن عدد النازحين في قطاع غزة داخليا يقدر بحوالي 1.9 مليون شخص، أي نحو 85% من السكان، وقد تم تسجيل نحو 1.2 مليون من هؤلاء النازحين في 154 منشأة تابعة للأونروا في جميع أنحاء القطاع، بينهم مليون شخص مسجل في 94 مركز إيواء للأونروا في الجنوب.

وحذرت الصحة من كارثة نفاد تطعيمات الأطفال بالكامل، ما سيكون له انعكاسات صحية كارثية على صحة الأطفال وانتشار الأمراض وخاصة بين النازحين في مراكز الإيواء المكتظة، لافتة إلى أن الجهود المبذولة لتطعيم الأطفال ضئيلة، إذ منذ الرابع من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، حصل 12,000 طفل فقط على التطعيمات في مراكز إيواء "الأونروا".

وبينت الوزارة أن أكثر من 60% (280 ألف وحدة سكنية تقريبا) مدمرة في قطاع غزة، كليا وجزئيا، مشيرةً إلى أن العدد النهائي للوحدات والمباني المدمرة غير متوفر بسبب استمرار القصف الإسرائيلي.

وأكدت تزايد اعتداءات قوات الاحتلال على المستشفيات والمراكز الصحية وسيارات وطواقم الإسعاف في الضفة الغربية، ما يحد من إمكانية وصول المواطنين إلى خدمات الرعاية الصحية الأساسية.

كما تتواصل هجمات المستعمرين، إذ تم تسجيل 308 حوادث منذ بدء العدوان على شعبنا في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، ما أدى إلى وقوع إصابات وأضرار في ممتلكات المواطنين، كما تم تهجير ما لا يقل عن 143 أسرة فلسطينية تضم 1,014 مواطنا، من بينهم 388 طفلا، وسط عنف المستعمرين، والقيود المفروضة على الوصول.



