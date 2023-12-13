دبي تتقدم في مجال الطاقة النظيفة بأكبر مجمع للطاقة الشمسية

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA))...

أبو ظبي – على جانبي الطريق الممتدّ لكيلومترات وكيلومترات، تصطفّ لامتناهيةً الألواح الشمسيّة، فلا تستطيع العين رؤيتها على مدّ النّظر؛ يقع هذا الطّريق داخل مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية (MBR Solar Park)، والذي يعد أكبر مشروع للطاقة الشمسية في العالم في موقع واحد، ومن شأنه أن يضع دبي على مقربةٍ من تحقيق هدفها في استخدام 100٪ من الطاقة النظيفة وتحقيق صفر انبعاثات لثاني أوكسيد الكربون بحلول عام 2050.

أكبر مشروع للطاقة الشمسية في العالم في موقع واحد.

باستضافة دبي لمؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي (كوب28) والذي يستمرّ حتى يوم الثلاثاء المقبل، أُتيحت الفرصة للإمارة بأن تعرض، في أحد أجنحة الفعالية، مشروعها الضخم الذي اعتنقَته لتكون واحدة من أهم اللاعبين في مجال الطاقة الشمسية على وجه الكوكب.

المشروع الذي سيتلقى حتى الانتهاء منه مبلغ 50 مليار درهم إجمالاً (13.6 مليار دولار أمريكي) في شكل استثمارات، يهدف في الأساس إلى إنتاج 5000 ميجاوات في عام 2030، مما سيقلل من انبعاث 6.5 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي سنويًا، وذلك وفقًا للأرقام التي قدمها هاشم الغباشي، المدير التنفيذي لشركة“نور للطاقة 1′′، التي تم إنشاؤها لتصميم وبناء وتشغيل المحطة. علمًا بأنّ“هيئة كهرباء ومياه دبي- ديوا” تمتلك 51٪ من هذه الشركة، وتشترك في الملكية الباقية كلّ من“أكوا باور” و”صندوق طريق الحرير”.

أثناء زيارة الصحفيين إلى الموقع، تحدث محمد جامع (في الصورة أعلاه)، وهو نائب الرئيس بالإنابة للطاقة النظيفة والتنوع في قطاع تطوير الأعمال والتميز في هيئة كهرباء ومياه دبي، عن مدى أهمية المشروع لضمان حصول دبي على إمدادات من الطاقة النظيفة.

أيضًا وبالقرب من مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية يقع مركز الابتكار، الذي يشكل جزءًا من المشروع، والذي تمّ تصميمه لدعم استراتيجية دبي في مجال الطاقة النظيفة، وذلك من خلال توليد المعرفة وتعزيز القدرات في هذا المجال. في هذا الشأن، أوضحت مديرة مركز الابتكار، عائشة عبد الله راشد النعيمي، أن أحد الأهداف الرئيسية للمركز هو تعليم الشباب وتطوير المهارات المهنية في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة.

سافرت الصحفية التي أعدّت هذا التقرير بدعوة من سفارة الإمارات العربية المتحدّة لدى البرازيل.

ترجمته عن البرتغالية: يارا عثمان.

Isaura Daniel/ANBA Isaura Daniel/ANBA