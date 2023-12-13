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سفير مملكة البحرين لدى مملكة إسبانيا والمقيم في لندن يقيم حفل استقبال بمناسبة الأعياد الوطنية لمملكة البحرين

12/13/2023 10:16:38 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تأكيدا على حرص مملكة البحرين على تعزيز العلاقات التاريخية بين المملكتين الصديقتين وترسيخها في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، واحتفالاً بأعياد مملكة البحرين الوطنية، وإحياءً لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح كدولة عربية مسلمة عام 1783 ميلادية، وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المُعظم، مقاليد الحكم، أقام معالي الشيخ فواز
بن محمد آل خليفة سفير
مملكة البحرين لدى مملكة إسبانيا والمقيم في لندن حفل استقبال ومأدبة غداء في العاصمة مدريد.

وقد حضر الحفل عدد من كبار المسؤولين الرسميين بوزارة الخارجية الإسبانية ومنهم السفير ألبيرتو يوسلاي Alberto Ucelay
مدير عام شؤون دول المغرب والشرق الأوسط بوزارة الخارجية ونائب المدير العام ومدير إدارة المراسم والدبلوماسيين المعنيين بملف مملكة البحرين في إسبانيا. كما شارك في الحفل سفراء ودبلوماسيي الدول العربية والخليجية الشقيقة المعتمدين وسانتياغو دي أنتيلو Santiago de Antelo
مدير عام المعهد الدبلوماسي الإسباني، بالاضافة إلى رئيس تحرير مجلة الدبلوماسي الإسباني ولفيف من أصدقاء مملكة البحرين لدى مملكة إسبانيا.

وبهذه المناسبة، ألقى السفير كلمة خلال الحفل أعرب فيها عن عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين، والأهمية الكبيرة التي توليها مملكة البحرين لتعزيز التعاون القائم مع مملكة إسبانيا على كافة الأصعدة، مشيراً بأن هذه العلاقة الوطيدة لا تقتصر على الصداقة فقط بل وتمتد الى المبادئ المشتركة بين المملكتين والمتمثلة في السلام والتعايش والحوار والاحترام المتبادل. كما أضاف معاليه بأن الشراكة السياسية والاقتصادية القائمة بين المملكتين الصديقتين تشهد ازدهاراً ملحوظاً
والعمل جاري لدعم التعاون وتسهيل كافة الإجراءات اللازمة بغرض مضاعفة التبادل التجاري القائم ليصل لطموحات الحكومتين ويحقق المصلحة المشتركة للبلدين الصديقين.

من جانبه، أشار السفير ألبيرتو يوسلاي Alberto Ucelay مدير عام شؤون دول المغرب والشرق الأوسط بوزارة الخارجية الإسبانية في كلمته إلى عمق العلاقات القائمة بين المملكة وإسبانيا وتطلعه لمواصلة تعزيز هذه العلاقة التاريخية ودعمها بكافة الطرق المتاحة، مشيداً بمواقف مملكة البحرين السياسية في مختلف القضايا المحورية والتي تتطابق مع المواقف والتحركات الاسبانية في مختلف المجالات. كما أشار
إلى العلاقات العربية الإسبانية وما تشكله دول منطقة الشرق الاوسط لهم من شريك فعال وأساسي وتطلعهم الدائم في
دعم عجلة التعاون على كافة المستويات وفي مختلف الفعاليات.

MENAFN13122023000055011008ID1107589174

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