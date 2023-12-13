مهرجان ليالي المحرّق 2023 يعود في نسخته الثانية.. والدعوة عامّة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) بتنظيم من هيئة البحرين للثقافة والآثار، وبالتعاون مع مركز الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة للثقافة والبحوث يعود "مهرجان ليالي المحرّق" في نسخته الثانية إلى مسار اللؤلؤ، ، وذلك ما بين 14 و23 ديسمبر 2023م يومياً من الساعة 5:00 وحتى 10:00 مساءً ،والدعوة للمهرجان عامّة للجمهور من مواطنين ومقيمين وزوّار لإعادة استكشاف مدينة المحرّق بكل ما فيها من تاريخ وعمران وتراث ثقافي مادي وغير مادي، حيث ستقام الفعاليات ضمن ثمانية مجالات هي الفنون والتَّصميم والحرف والمأكولات والموسيقى والأنشطة والجولات، إضافة إلى زاوية الأطفال.

ويأتي مهرجان ليالي المحرّق كجزء من احتفالات مملكة البحرين بأعيادها الوطنية، حيث تقام نسخة المهرجان الثانية بشراكة استراتيجية مع بابكو إنرجيز، وشراكة ذهبية مع مجموعة جي إف إتش المالية وبحرين مارينا، وشراكة فضية مع بنك البحرين الوطني وديزاين كريتف.

وبهذه المناسبة أكد الشيخ خليفة بن أحمد بن عبدالله آل خليفة رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار، أنه وللعام الثاني على التوالي يتم الاحتفاء بعاصمة اللؤلؤ عبر مهرجان ليالي المحرّق الذي يعكس جمال ثقافة البحرين وتراثها وتقاليدها الأصيلة، منوّهاً إلى أنّ أبرز ما يميّز المهرجان هذه السنة هو تزامنه واحتفاؤه بالأعياد الوطنية لمملكة البحرين، معبّراً عن الروح الثقافية والوطنية لهذه المدينة العريقة.

وأضاف رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار: "لعشرة أيام متتالية، ستتحول شوارع المحرّق القديمة إلى كرنفال ثقافي مفتوح حيّ، يحتفي على طول مسار اللؤلؤ بمختلف مجالات الثقافة من فنون وتصميم وأزياء ومأكولات وسينما، في تجربة مميزة لكل القادمين إلى المدينة، مشيراً إلى أنه ومن خلال التعاون مع القطاع الأهلي ودعم استراتيجي من بابكو إنرجيز وغيرها من المساهمين، نجحت هيئة البحرين للثقافة والآثار في تقديم أفضل نسخة من هذا المهرجان، والذي يؤكد التزام الهيئة بتعزيز البنية التحتية الثقافية والمشهد الثقافي والفني في مدن البحرين التاريخية.



ويُعدّ مهرجان ليالي المحرّق من أحدث المبادرات الثقافية في المدينة وأكبرها خلال شهر ديسمبر، فبرنامجه شامل ويتضمن معارض فنية، أمسيات موسيقية، أسواقاً وتجارب تذوّق ومأكولات وورش عمل كثيرة سيتم تنظيمها على طول مسار اللؤلؤ الذي يمتدّ من قلعة بوماهر جنوباً وحتى مجلس سيادي شمالاً وفي كافة المواقع الثقافية فيما بين هاتين النقطتين.

ومن أجل الحصول على كافة المعلومات حول برامج المهرجان ومواعيده وأماكن إقامة الفعاليات وأماكن وقوف السيارات والمشاركة في الفعاليات التي تتطلّب التسجيل فيمكن الاطلاع على حسابات الهيئة على مواقع التواصل الاجتماعي @CultureBah.

وخلال مهرجان ليالي المحرّق ستفتح معارض عديدة أبوابها لاستقبال الزوار كمعرض "مسار اللؤلؤ، شاهد على اقتصاد جزيرة"، معرض "يا ليتني على الدقل حمامة 1" بالشراكة مع مساحة الرواق للفنون، معرض "وأستمر في ترسيم الحدود..." للفنان كميل زكريا في ذاكرة المكان-عمارة بن مطر، معرض "أشهب اللال لأحمد ماطر" بالتعاون مع أثر جاليري والهيئة الملكية للعلا، مهرجان تاء الشباب الذي ينظمه مركز الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة للثقافة والبحوث، معرض "المادة والمحافظة" وبوسعد آرت جاليري. وعلى طول مسار اللؤلؤ ستكون هناك أعمال فنية متفرقة تجعل من مدينة المحرّق لوحة فنية متكاملة يشارك في إبداعها فنانون بحرينيون.

وفي مجال التصميم، ينظّم المهرجان "سوق الليالي" الذي يقام في مركز زوّار مسار اللؤلؤ وفيه تُعرض العديد من المنتجات الإبداعية لمختلف المصمّمين والفنانين وروّاد الأعمال. ويمكن كذلك زيارة مجموعة من استوديوهات التصميم حول المحرّق التاريخية مثل ستوديو آن هولتروب في عمارة فخرو 2 ومتجر صنع في البحرين و"شَتر أب" ستوديو وكالا ديزاين وغيرها. وضمن المهرجان سيتم تنظيم مجلس التصميم الذي تأسس عام 2022م كمبادرة هادفة إلى تعزيز النظام البيئي من خلال أنشطة ثقافية واجتماعية وتعليمية ويتضمن مجموعة جلسات حوارية وورشاً مع مصمّمين من البحرين.

كما يلقي مهرجان ليالي المحرّق الضوء على الحرف التقليدية، فالعديد من المحلات تفتح أبوابها لاستقبال الزوار من أجل الاطلاع على هذه الحرف وعرض منتجاتها الإبداعية، كدار البنّائين للجبس والزخرفة، متاجر الذهب والمجوهرات، ورشة ديباج للسيوف، بوزبون للتحف والكورار. ومن أجل تقديم تجربة ثقافية متكاملة، سيتمكّن روّاد المهرجان من تناول أطعمة بحرينية معاصرة وتقليدية تنتشر في زوايا متنوعة على طول مسار اللؤلؤ مثل قلعة بوماهر، عمارة فخرو 1و2، سوق القيصرية وساحة الدانة.

وعلى مدار مدة إقامة المهرجان، ستقام أمسيات موسيقية تستضيفها مواقع حول المحرّق، فقلعة بوماهر ستقدّم للجمهور الفنان البحريني فيصل الأنصاري وفرقة مجاز، أما دار المحرّق فستقدّم أمسيات فنون شعبية مع فرقة دار بن حربان وفرقة قلالي للفنون الشعبية، بينما ستقام عروض لفن الصوت في قاعة محمد بن فارس لفن الصوت الخليجي. وسيتحول مركز زوّار مسار اللؤلؤ إلى مساحة لاستضافة عروض موسيقية شعبية أيضاً، وفي جناح "آثار خضراء" ستكون هناك عروض للموسيقى المعاصرة مع فنانين صاعدين، هذا علاوة عن الموسيقى الحية والمباشرة في زوايا طرقات مسار اللؤلؤ وساحاته.

كما سيشهد مهرجان اللّيالي تنظيم العديد من الأنشطة التي ستعمل كنوافذ لاستكشاف ما في المدينة من تراث ثقافي مادي وغير مادي، مثل نشاط ركوب الدراجات مع كشتة تورز، جولة السكوتر الكهربائي، مسابقة البحث عن الكنز، ورشة فن الفجري، ورشة تفليق المحار، ليالي السينما مع ذا آرت ستيشن وغيرها من الفعاليات كالجلسات الحوارية وورش تعليم الطهي والتطريز وتنسيق الزهور وتصميم المجوهرات. أما الجولات فتتضمن جولة مسار اللؤلؤ، جولة تصوير المحرّق مع إسحاق مدن، جولة الأطعمة في المحرّق مع ذا فود منيو وجولة تصوير ليالي المحرّق مع فوجي فيلم. ويخصّص المهرجان للأطفال زوايا إبداعية تتضمن أنشطة جذّابة وتجارب ممتعة ضمن أجواء تعليمية تهدف إلى تعريف المشاركين بتراث المدينة الثقافي، وستقام هذه الزوايا في مواقع عديدة على طول مسار اللؤلؤ.

وتنوه هيئة الثقافة إلى أن العديد من هذه الأنشطة تتطلب التسجيل المسبق، ويمكن معرفة كيفية التسجيل وشروط المشاركة من خلال الاطلاع على برنامج مهرجان ليالي المحرّق المنشور على حسابات الهيئة على مواقع التواصل الاجتماعي @CultureBah.

يذكر أن موقع "مسار اللؤلؤ: شاهد على اقتصاد جزيرة" في المحرّق مُدرج على قائمة التراث العالمي لليونيسكو ويمتد لمسافة 3.5 كيلومتر في مدينة المحرّق القديمة ويشمل العديد من الأماكن الفريدة بداية من جنوب المدينة حيث قلعة بوماهر والخط الساحلي الأصلي وثلاثة مصائد للؤلؤ "هيرات" وممتدّاً شمالاً، حيث يتواجد 16 مبنى تاريخياً وساحات عامة ومراكز زوّار.