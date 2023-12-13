مهرجان ليالي المحرّق 2023 يعود في نسخته الثانية.. والدعوة عامّة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) بتنظيم من هيئة البحرين للثقافة والآثار، وبالتعاون مع مركز الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة للثقافة والبحوث يعود "مهرجان ليالي المحرّق" في نسخته الثانية إلى مسار اللؤلؤ، ، وذلك ما بين 14 و23 ديسمبر 2023م يومياً من الساعة 5:00 وحتى 10:00 مساءً ،والدعوة للمهرجان عامّة للجمهور من مواطنين ومقيمين وزوّار لإعادة استكشاف مدينة المحرّق بكل ما فيها من تاريخ وعمران وتراث ثقافي مادي وغير مادي، حيث ستقام الفعاليات ضمن ثمانية مجالات هي الفنون والتَّصميم والحرف والمأكولات والموسيقى والأنشطة والجولات، إضافة إلى زاوية الأطفال.
ويأتي مهرجان ليالي المحرّق كجزء من احتفالات مملكة البحرين بأعيادها الوطنية، حيث تقام نسخة المهرجان الثانية بشراكة استراتيجية مع بابكو إنرجيز، وشراكة ذهبية مع مجموعة جي إف إتش المالية وبحرين مارينا، وشراكة فضية مع بنك البحرين الوطني وديزاين كريتف.
وبهذه المناسبة أكد الشيخ خليفة بن أحمد بن عبدالله آل خليفة رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار، أنه وللعام الثاني على التوالي يتم الاحتفاء بعاصمة اللؤلؤ عبر مهرجان ليالي المحرّق الذي يعكس جمال ثقافة البحرين وتراثها وتقاليدها الأصيلة، منوّهاً إلى أنّ أبرز ما يميّز المهرجان هذه السنة هو تزامنه واحتفاؤه بالأعياد الوطنية لمملكة البحرين، معبّراً عن الروح الثقافية والوطنية لهذه المدينة العريقة.
وأضاف رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار: "لعشرة أيام متتالية، ستتحول شوارع المحرّق القديمة إلى كرنفال ثقافي مفتوح حيّ، يحتفي على طول مسار اللؤلؤ بمختلف مجالات الثقافة من فنون وتصميم وأزياء ومأكولات وسينما، في تجربة مميزة لكل القادمين إلى المدينة، مشيراً إلى أنه ومن خلال التعاون مع القطاع الأهلي ودعم استراتيجي من بابكو إنرجيز وغيرها من المساهمين، نجحت هيئة البحرين للثقافة والآثار في تقديم أفضل نسخة من هذا المهرجان، والذي يؤكد التزام الهيئة بتعزيز البنية التحتية الثقافية والمشهد الثقافي والفني في مدن البحرين التاريخية.
ويُعدّ مهرجان ليالي المحرّق من أحدث المبادرات الثقافية في المدينة وأكبرها خلال شهر ديسمبر، فبرنامجه شامل ويتضمن معارض فنية، أمسيات موسيقية، أسواقاً وتجارب تذوّق ومأكولات وورش عمل كثيرة سيتم تنظيمها على طول مسار اللؤلؤ الذي يمتدّ من قلعة بوماهر جنوباً وحتى مجلس سيادي شمالاً وفي كافة المواقع الثقافية فيما بين هاتين النقطتين.
ومن أجل الحصول على كافة المعلومات حول برامج المهرجان ومواعيده وأماكن إقامة الفعاليات وأماكن وقوف السيارات والمشاركة في الفعاليات التي تتطلّب التسجيل فيمكن الاطلاع على حسابات الهيئة على مواقع التواصل الاجتماعي @CultureBah.
وخلال مهرجان ليالي المحرّق ستفتح معارض عديدة أبوابها لاستقبال الزوار كمعرض "مسار اللؤلؤ، شاهد على اقتصاد جزيرة"، معرض "يا ليتني على الدقل حمامة 1" بالشراكة مع مساحة الرواق للفنون، معرض "وأستمر في ترسيم الحدود..." للفنان كميل زكريا في ذاكرة المكان-عمارة بن مطر، معرض "أشهب اللال لأحمد ماطر" بالتعاون مع أثر جاليري والهيئة الملكية للعلا، مهرجان تاء الشباب الذي ينظمه مركز الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة للثقافة والبحوث، معرض "المادة والمحافظة" وبوسعد آرت جاليري. وعلى طول مسار اللؤلؤ ستكون هناك أعمال فنية متفرقة تجعل من مدينة المحرّق لوحة فنية متكاملة يشارك في إبداعها فنانون بحرينيون.
وفي مجال التصميم، ينظّم المهرجان "سوق الليالي" الذي يقام في مركز زوّار مسار اللؤلؤ وفيه تُعرض العديد من المنتجات الإبداعية لمختلف المصمّمين والفنانين وروّاد الأعمال. ويمكن كذلك زيارة مجموعة من استوديوهات التصميم حول المحرّق التاريخية مثل ستوديو آن هولتروب في عمارة فخرو 2 ومتجر صنع في البحرين و"شَتر أب" ستوديو وكالا ديزاين وغيرها. وضمن المهرجان سيتم تنظيم مجلس التصميم الذي تأسس عام 2022م كمبادرة هادفة إلى تعزيز النظام البيئي من خلال أنشطة ثقافية واجتماعية وتعليمية ويتضمن مجموعة جلسات حوارية وورشاً مع مصمّمين من البحرين.
كما يلقي مهرجان ليالي المحرّق الضوء على الحرف التقليدية، فالعديد من المحلات تفتح أبوابها لاستقبال الزوار من أجل الاطلاع على هذه الحرف وعرض منتجاتها الإبداعية، كدار البنّائين للجبس والزخرفة، متاجر الذهب والمجوهرات، ورشة ديباج للسيوف، بوزبون للتحف والكورار. ومن أجل تقديم تجربة ثقافية متكاملة، سيتمكّن روّاد المهرجان من تناول أطعمة بحرينية معاصرة وتقليدية تنتشر في زوايا متنوعة على طول مسار اللؤلؤ مثل قلعة بوماهر، عمارة فخرو 1و2، سوق القيصرية وساحة الدانة.
وعلى مدار مدة إقامة المهرجان، ستقام أمسيات موسيقية تستضيفها مواقع حول المحرّق، فقلعة بوماهر ستقدّم للجمهور الفنان البحريني فيصل الأنصاري وفرقة مجاز، أما دار المحرّق فستقدّم أمسيات فنون شعبية مع فرقة دار بن حربان وفرقة قلالي للفنون الشعبية، بينما ستقام عروض لفن الصوت في قاعة محمد بن فارس لفن الصوت الخليجي. وسيتحول مركز زوّار مسار اللؤلؤ إلى مساحة لاستضافة عروض موسيقية شعبية أيضاً، وفي جناح "آثار خضراء" ستكون هناك عروض للموسيقى المعاصرة مع فنانين صاعدين، هذا علاوة عن الموسيقى الحية والمباشرة في زوايا طرقات مسار اللؤلؤ وساحاته.
كما سيشهد مهرجان اللّيالي تنظيم العديد من الأنشطة التي ستعمل كنوافذ لاستكشاف ما في المدينة من تراث ثقافي مادي وغير مادي، مثل نشاط ركوب الدراجات مع كشتة تورز، جولة السكوتر الكهربائي، مسابقة البحث عن الكنز، ورشة فن الفجري، ورشة تفليق المحار، ليالي السينما مع ذا آرت ستيشن وغيرها من الفعاليات كالجلسات الحوارية وورش تعليم الطهي والتطريز وتنسيق الزهور وتصميم المجوهرات. أما الجولات فتتضمن جولة مسار اللؤلؤ، جولة تصوير المحرّق مع إسحاق مدن، جولة الأطعمة في المحرّق مع ذا فود منيو وجولة تصوير ليالي المحرّق مع فوجي فيلم. ويخصّص المهرجان للأطفال زوايا إبداعية تتضمن أنشطة جذّابة وتجارب ممتعة ضمن أجواء تعليمية تهدف إلى تعريف المشاركين بتراث المدينة الثقافي، وستقام هذه الزوايا في مواقع عديدة على طول مسار اللؤلؤ.
وتنوه هيئة الثقافة إلى أن العديد من هذه الأنشطة تتطلب التسجيل المسبق، ويمكن معرفة كيفية التسجيل وشروط المشاركة من خلال الاطلاع على برنامج مهرجان ليالي المحرّق المنشور على حسابات الهيئة على مواقع التواصل الاجتماعي @CultureBah.
يذكر أن موقع "مسار اللؤلؤ: شاهد على اقتصاد جزيرة" في المحرّق مُدرج على قائمة التراث العالمي لليونيسكو ويمتد لمسافة 3.5 كيلومتر في مدينة المحرّق القديمة ويشمل العديد من الأماكن الفريدة بداية من جنوب المدينة حيث قلعة بوماهر والخط الساحلي الأصلي وثلاثة مصائد للؤلؤ "هيرات" وممتدّاً شمالاً، حيث يتواجد 16 مبنى تاريخياً وساحات عامة ومراكز زوّار.
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