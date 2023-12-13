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حزب الاتحاد الوطني الأردني يعقد ندوة بارزة في الكرك حول دور الأردن في أحداث غزة

12/13/2023 10:12:30 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - في خطوة محورية ضمن سلسلة ندواته الثقافية السياسية، استضاف حزب الاتحاد الوطني الأردني في الكرك ندوة بعنوان "الدور الأردني والحزبي بأحداث غزة"، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 12 ديسمبر 2023، في نادي المتقاعدين العسكريين ، بحضور عدد كبير من الشخصيات السياسية والفكرية والاجتماعية، وجمهور غفير من المهتمين والناشطين.
الندوة، التي افتتحها الدكتور جاد الله المعايطة، عضو لجنة الدعم المجتمعي، تناولت الأبعاد السياسية والتاريخية للأردن ودوره في الأحداث الجارية في غزة. ألقى الدكتور المعايطة كلمة ترحيبية، وأكد على أهمية دور اللجنة في توعية الجماهير وتحفيزهم على المشاركة الفعالة في الحياة السياسية. ذكر المعايطة أن الندوة تهدف إلى إلقاء الضوء على الأبعاد السياسية والتاريخية للأردن فيما يتعلق بالأحداث الجارية في غزة والمنطقة بأكملها.
بدوره، تحدث المحامي طارق أبو الراغب، عضو المكتب السياسي للحزب، حول الوضع الراهن في غزة، وتأثيره على السياسة الإقليمية مشددًا على أهمية التحلي بروح العمل الجماعي والتخلي عن النزعات الفردية لصالح تعزيز الوحدة الوطنية ضمن الأطر الحزبية.
وأكد أبو الراغب على أهمية الانضمام للأحزاب كوسيلة مهمة نحو تحقيق التغيير المنشود
من جانبه، ألقى الكابتن زهير محمد الخشمان، نائب رئيس المجلس المركزي للحزب، كلمة حول نشأة الحزب وتاريخه وآليات عمله، تطرق الخشمان إلى التحديات التي واجهت الحزب في بداياته وكيف تمكن من التغلب عليها، مؤكدًا على أن الوقت الحالي هو الأنسب للانخراط في العمل الحزبي، مشيرًا إلى أن الضامن اليوم للانضمام إلى الأحزاب هو جلالة الملك عبدالله الثاني.
كانت الندوة فرصة لتبادل وجهات النظر وطرح الأسئلة المتعلقة بموضوع الندوة، حيث عبر الحضور عن آرائهم وطرحوا تساؤلاتهم التي أثرت النقاش. تناولت الأسئلة موضوعات متعددة، منها دور الأحزاب في صياغة السياسات الوطنية، العلاقات الأردنية الفلسطينية، وكيفية دعم القضية الفلسطينية في ظل التحديات الراهنة.
وشهد الجزء الأخير من الندوة مداخلات تم التركيز على أهمية تحليل الأحداث الجارية في غزة وأثرها على السياسة الإقليمية والدولية. كما تم التأكيد على دور الشباب والمرأة في العملية السياسية وضرورة تمكينهم في مواقع صنع القرار.
في ختام الندوة، أشاراكد فيها الحزب انه يخطط لإقامة سلسلة من الندوات المماثلة في مختلف أنحاء الأردن لتعزيز الحوار الوطني وتشجيع المشاركة السياسية.
وأعرب عن امتنانه لجميع المشاركين لإثرائهم النقاش والتزامهم بتعزيز الوعي السياسي. مؤكدًا على التزامه بمواصلة دوره كمنبر للحوار الوطني والمشاركة السياسية.
بهذه الندوة، أكد حزب الاتحاد الوطني الأردني على دوره كحجر زاوية في الحياة السياسية الأردنية، مشيرًا إلى مستقبل يعج بالفرص والتحديات، ومؤكدًا على أهمية الحوار والتفاعل السياسي في تشكيل مستقبل البلاد
يُشار إلى أن هذه الندوة تأتي ضمن جهود الحزب المستمرة في تعزيز الوعي السياسي والمشاركة الفعالة في العملية السياسية بالمملكة.

























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