حوارية في مادبا حول الواقع المائي بالأردن

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نظمت هيئة شباب كلنا الأردن، الذراع الشبابي لصندق الملك عبدالله الثاني للتنمية، اليوم الأربعاء، لقاء حواريا حول تعزيز الأمن المائي في الأردن.
وقال مدير عام الصندوق مازن طبلت، إن شح المياه موضوع شائك، حيث انتهج الصندوق وضع الشباب في صورة الأوضاع الوطنية خاصة بعد الحرب الإسرائيلية على غزة، ومنها موضوع المياه، لا سيما مع بدء وضع حجر الأساس لمشاريع مياه وطنية بعد وقف اتفاقية الماء مقابل الطاقة مع إسرائيل.
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