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حوارية في مادبا حول الواقع المائي بالأردن

12/13/2023 10:12:30 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نظمت هيئة شباب كلنا الأردن، الذراع الشبابي لصندق الملك عبدالله الثاني للتنمية، اليوم الأربعاء، لقاء حواريا حول تعزيز الأمن المائي في الأردن.
وقال مدير عام الصندوق مازن طبلت، إن شح المياه موضوع شائك، حيث انتهج الصندوق وضع الشباب في صورة الأوضاع الوطنية خاصة بعد الحرب الإسرائيلية على غزة، ومنها موضوع المياه، لا سيما مع بدء وضع حجر الأساس لمشاريع مياه وطنية بعد وقف اتفاقية الماء مقابل الطاقة مع إسرائيل.

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