أنباء عن حادثتين قبالة سواحل اليمن وعُمان

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت الوكالة البريطانية لعمليات التجارة البحرية (يو.كي.إم.تي.أو)، أن هناك أنباء تفيد بوقوع حادثتين منفصلتين قبالة سواحل اليمن وعُمان، صباح اليوم الأربعاء.
ونقلت هيئة البي بي سي اليوم الأربعاء، عن الوكالة البريطانية قولها إنها تلقت بلاغاً حول الحادث الأول على بعد حوالي 50 ميلاً بحرياً غرب ميناء الحديدة اليمني، فيما تلقت بلاغاً حول حادث آخر على بعد 90 ميلاً بحرياً جنوب مدينة الدقم العمانية، مشيرة إلى أن السلطات تحقق في الحوادث التي لم توضح تفاصيلها حتى الآن.
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