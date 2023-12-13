Wednesday, 13 December 2023 08:08 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الكتلة الهوائية الباردة ترفع الحمل الكهربائي لـ 3410 ميغاواط

12/13/2023 10:12:28 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - سجل الحمل الكهربائي على الشبكة الكهربائية في الأردن، يوم أمس الثلاثاء، ارتفاعا وصل إلى 3410 ميغاواط.
وقالت شركة الكهرباء الوطنية لـ " الوكيل الإخباري" إن الارتفاع بالأحمال يأتي بالتزامن مع تأثر المملكة بكتلة هوائية باردة، وتساقط غزير للأمطار على مختلف المناطق.
وبيّنت أنه من المُتوقع أن يتجاوز الحمل الأقصى خلال موسم الشتاء الحالي حاجز الـ 4200 ميغاواط.





MENAFN13122023000208011052ID1107589161

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث