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شهيد ثامن برصاص الاحتلال في جنين

12/13/2023 10:12:28 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفادت مصادر فلسطينية، باستشهاد الشاب قسام زيدان من جبل أبو ظهير، في جنين، برصاص الاحتلال، ليرتفع عدد الشهداء في جنين إلى 8.


وواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته اليوم الأربعاء، لليوم الثاني على التوالي في مدينة جنين ومخيمها شمالي الضفة الغربية.


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