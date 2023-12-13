شهيد ثامن برصاص الاحتلال في جنين
التاريخ
12/13/2023 10:12:28 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفادت مصادر فلسطينية، باستشهاد الشاب قسام زيدان من جبل أبو ظهير، في جنين، برصاص الاحتلال، ليرتفع عدد الشهداء في جنين إلى 8.
وواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته اليوم الأربعاء، لليوم الثاني على التوالي في مدينة جنين ومخيمها شمالي الضفة الغربية.
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