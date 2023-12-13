مستجدات الحادث المروّع في الأردن صباح اليوم

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اكد مدير مستشفى جرش الحكومي صادق العتوم ان المستشفى حول 13 حالة إلى مستشفيات أخرى من إصابات حادث حافلة الركاب في منطقة سلحوب صباح اليوم .ووفق العتوم في تصريح خاص لموقع الوكيل الاخباري ان تحويل الحالات جاء بناء على طلب الاهل حيث يسكن بعض المصابين العاصمة عمان ، وفضل الاهل نقلهم لاكمال العلاج في مستشفيات قريبة منهم .واشار العتوم ان بعض الحالات حولت الى مستشفى الملك المؤسس خاصة ان الطلبة المصابين يدرسون في جامعة العلوم والتكنولوجيا وجاء نقلهم بناء على طلب زملاء لهم يدرسون في نفس الجامعة القريبة من المستشفى لمتابعة وضعهم الصحي .ولفت العتوم انه قد بقيت 10 حالات في مستشفى المفرق فقط تتلقى العلاج بسبب حادث الحافلة صباح اليوم .الى ذلك أكدت مديرية الأمن العام تعرض حافلة لحادث تدهور صباح اليوم على طريق سلحوب، نتج عنه إصابة 35 شخصًا ووفاة 5 آخرين حتى اللحظة.بدورها أنهت لجنة التحقيق المرورية التي شكلتها إدارة السير تحقيقاتها في حادثة تدهور الحافلة ، مؤكدة أن سبب الحادث كان فقدان السيطرة نتيجة للانزلاق، وسيتم إحالة القضية للقضاء .ونعت جامعة العلوم والتكنولوجيا المتوفين عبر منشور على صفحتها الرسمية على منصة الفيسبوك :" تتقدم أسرة جامعة العلوم والتّكنولوجيا الأردنية ممثلة برئيسها الأستاذ الدكتور خالد السالم، بأحرّ التّعازي والمواساة لأهالي طلبتها الذين وافتهم المنية، صباح هذا اليوم الأربعاء الموافق 13/12/2023، أثر حادث السير المؤسف الذي وقع أثناء قدومهم إلى الجامعة وإننا نسأل الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته ويمنّ على المصابين بالشفاء العاجل، إنه سميع قدير" .

فيما نعى زملاء الطالبات مستذكرين طيب أخلاقهن ونبلهن، وأثنوا على اجتهادهن في دراستهن بالجامعة.

ومن بين الطالبات الراحلات، من كانت تدرس طب الأسنان في السنة الثالثة، والأخرى كانت تتابع دراستها في الطب البيطري، وأخرى في هندسة الكهرباء سنة أولى واخرى بتخصص الأمن السيبراني سنة ثانية.

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