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الهلال الأحمر يدق ناقوس الخطر بمخيم جنين

12/13/2023 10:12:28 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن الوضع الإنساني في مخيم جنين في تدهور مستمر، نتيجة استمرار اقتحام قوات الاحتلال منذ يوم أمس الثلاثاء.


وأضاف أن جيش الاحتلال يعوق وصول طواقم الإسعاف للحالات المرضية في مخيم جنين.


وتحدث عن نقص حاد في حليب الأطفال والخبز، والقوات الإسرائيلية تحتل المنازل وتمنع خروج المواطنين.


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