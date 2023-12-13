الهلال الأحمر يدق ناقوس الخطر بمخيم جنين

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن الوضع الإنساني في مخيم جنين في تدهور مستمر، نتيجة استمرار اقتحام قوات الاحتلال منذ يوم أمس الثلاثاء.
وأضاف أن جيش الاحتلال يعوق وصول طواقم الإسعاف للحالات المرضية في مخيم جنين.
وتحدث عن نقص حاد في حليب الأطفال والخبز، والقوات الإسرائيلية تحتل المنازل وتمنع خروج المواطنين.
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