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بصواريخ رجوم وقذائف الهاون.. القسام تقصف غرف قيادة ميدانية للاحتلال في غزة

12/13/2023 10:12:28 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت كتائب القسام، إنها استهدفت غرف قيادة ميدانية لجيش الاحتلال في المحور الجنوبي لمدينة غزة بصواريخ رجوم قصيرة المدى.


وأضافت :"ندكّ غرف القيادة الميدانية للعدو في المحور الجنوبي لمدينة غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل".


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