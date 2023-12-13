بصواريخ رجوم وقذائف الهاون.. القسام تقصف غرف قيادة ميدانية للاحتلال في غزة

بصواريخ رجوم وقذائف الهاون.. القسام تقصف غرف قيادة ميدانية للاحتلال في غزة
التاريخ
12/13/2023 10:12:28 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت كتائب القسام، إنها استهدفت غرف قيادة ميدانية لجيش الاحتلال في المحور الجنوبي لمدينة غزة بصواريخ رجوم قصيرة المدى.
وأضافت :"ندكّ غرف القيادة الميدانية للعدو في المحور الجنوبي لمدينة غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل".
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