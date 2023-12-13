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حلبة البحرين الدولية: انطلاق مهرجان بيون للسرعة ضمن الاحتفالات بالعيد الوطني

12/13/2023 10:05:52 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تستضيف حلبة البحرين الدولية "موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط" تزامنا مع احتفالات مملكة البحرين باعيادها الوطنية، نهاية أسبوع حافلة بالفعاليات وأبرزها عروض الألعاب النارية، ومهرجان BEYON للسرعة وذلك يومي الجمعة والسبت الموافق 15 و16 ديسمبر.
وتدعو حلبة البحرين الدولية جماهيرها للحضور والدخول مجانا للاستمتاع بفعاليات مهرجان السرعة الذي سينطلق يومي الجمعة والسبت الموافق 15 و16 ديسمبر، حيث تفتح الحلبة أبوابها للجماهير من 9 صباحا حتى 4 مساء.
كما وستضيئ سماء حلبة البحرين الدولية مساء يوم السبت الموافق 16 ديسمبر عروض الألعاب النارية كأبرز فعاليات الاحتفال بالعيد الوطني المجيد لمملكة البحرين في تمام الساعة 7 مساء.
وسينطلق مهرجان السرعة ببطولتين وهما بطولة كأس بورش كاريرا الشرق الأوسط وبطولة الفورمولا 4 السعودية، وذلك لأول مرة على الإطلاق. حيث تنطلق البطولة في جولتها الافتتاحية نهاية هذا الأسبوع، مما يجعلها إضافة مثيرة إلى القائمة الطويلة والمرموقة من البطولات الدولية والإقليمية والمحلية التي تنطلق على مضمار حلبة البحرين الدولية.
وتنطلق جولات بطولة كأس بورش كاريرا الشرق الأوسط والتي تعتبر حلبة البحرين الدولية موطنا لها في جميع أنحاء الخليج، كحلبة دبي أوتودروم وحلبة مرسى ياس في الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى حلبة كورنيش جدة في المملكة العربية السعودية.
وعلى عكس الجولات السابقة، ستنطلق هذه الجولة بحصتي تأهيل منفصلتين، الأولى يوم الجمعة والثانية يوم السبت، وكل منهما تحدد خط الانطلاق لسباقي الجولة، ويتضمن تقويم البطولة ست جولات، حيث انطلقت الشهر الماضي إحدى هذه الجولات وكسباق مساند لبطولة العالم للتحمل من خلال سباق بابكو البحرين للتحمل 8 ساعات.
أما بطولة الفورمولا 4 السعودية، فهي بطولة أحادية المقعد، مقرها في المملكة العربية السعودية. يتنافس السائقون في سيارات السباق من نوع FIA F4 Generation 2، بهدف تطوير مواهبهم في بيئة احترافية.
وتعتبر الجولة المقامة في البحرين هي الجولة الأولى من أصل ست جولات في هذا الموسم، حيث ستزور البطولة أيضًا حلبة لوسيل الدولية في قطر في يناير، والكويت في يناير وفبراير، ومن ثم الجولتين الختاميتان في حلبة كورنيش جدة في مارس.
ولمزيد من المعلومات حول هذه الفعالية دعت الحلبة الجمهور للتفضل بزيارة bahraingp أو الاتصال بالخط الساخن على + 973-17450000.

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