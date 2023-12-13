حلبة البحرين الدولية: انطلاق مهرجان بيون للسرعة ضمن الاحتفالات بالعيد الوطني

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- Akhbar Al Khaleej) تستضيف حلبة البحرين الدولية "موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط" تزامنا مع احتفالات مملكة البحرين باعيادها الوطنية، نهاية أسبوع حافلة بالفعاليات وأبرزها عروض الألعاب النارية، ومهرجان BEYON للسرعة وذلك يومي الجمعة والسبت الموافق 15 و16 ديسمبر.
وتدعو حلبة البحرين الدولية جماهيرها للحضور والدخول مجانا للاستمتاع بفعاليات مهرجان السرعة الذي سينطلق يومي الجمعة والسبت الموافق 15 و16 ديسمبر، حيث تفتح الحلبة أبوابها للجماهير من 9 صباحا حتى 4 مساء.
كما وستضيئ سماء حلبة البحرين الدولية مساء يوم السبت الموافق 16 ديسمبر عروض الألعاب النارية كأبرز فعاليات الاحتفال بالعيد الوطني المجيد لمملكة البحرين في تمام الساعة 7 مساء.
وسينطلق مهرجان السرعة ببطولتين وهما بطولة كأس بورش كاريرا الشرق الأوسط وبطولة الفورمولا 4 السعودية، وذلك لأول مرة على الإطلاق. حيث تنطلق البطولة في جولتها الافتتاحية نهاية هذا الأسبوع، مما يجعلها إضافة مثيرة إلى القائمة الطويلة والمرموقة من البطولات الدولية والإقليمية والمحلية التي تنطلق على مضمار حلبة البحرين الدولية.
وتنطلق جولات بطولة كأس بورش كاريرا الشرق الأوسط والتي تعتبر حلبة البحرين الدولية موطنا لها في جميع أنحاء الخليج، كحلبة دبي أوتودروم وحلبة مرسى ياس في الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى حلبة كورنيش جدة في المملكة العربية السعودية.
وعلى عكس الجولات السابقة، ستنطلق هذه الجولة بحصتي تأهيل منفصلتين، الأولى يوم الجمعة والثانية يوم السبت، وكل منهما تحدد خط الانطلاق لسباقي الجولة، ويتضمن تقويم البطولة ست جولات، حيث انطلقت الشهر الماضي إحدى هذه الجولات وكسباق مساند لبطولة العالم للتحمل من خلال سباق بابكو البحرين للتحمل 8 ساعات.
أما بطولة الفورمولا 4 السعودية، فهي بطولة أحادية المقعد، مقرها في المملكة العربية السعودية. يتنافس السائقون في سيارات السباق من نوع FIA F4 Generation 2، بهدف تطوير مواهبهم في بيئة احترافية.
وتعتبر الجولة المقامة في البحرين هي الجولة الأولى من أصل ست جولات في هذا الموسم، حيث ستزور البطولة أيضًا حلبة لوسيل الدولية في قطر في يناير، والكويت في يناير وفبراير، ومن ثم الجولتين الختاميتان في حلبة كورنيش جدة في مارس.
ولمزيد من المعلومات حول هذه الفعالية دعت الحلبة الجمهور للتفضل بزيارة bahraingp أو الاتصال بالخط الساخن على + 973-17450000.
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