ريمونتادا الوحدة وغزارة الأهداف أبرز مشاهد ربع نهائي كأس مصرف أبو ظبي الإسلامي

بختام مباريات الدور ربع النهائي من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي لكرة القدم مساء أمس، اكتمل عقد المربع الذهبي للبطولة، ليلتقي في نصف النهائي كل من الوحدة مع الوصل، والعين مع اتحاد كلباء.

وكان لافتا وداع فريق الشارقة بطل النسخة الماضية، من الدور ربع النهائي، بعد خسارته أمام اتحاد كلباء ذهابا 2-3، وإيابا 1-2.

وشهدت المباريات الثمانية للدور ربع النهائي“ذهابا، وإيابا” غزارة تهديفية بتسجيل 30 هدفا، بمعدل 3.7 هدفا في المباراة الواحدة، وكان لافتا تسجيل 5 ثنائيات خلال المباريات الثمانية عن طريق كل، من أندريس فوميرجار“اتحاد كلباء”، وفابيو ليما“الوصل”، وعمر خريبين، وأحمد نور الله“الوحدة”، وعمر تراوري“الجزيرة”.

وتصدر الوصل قائمة الأقوى هجوما في هذا الدور بتسجيله 6 أهداف في مرمى شباب الأهلي، وكان أيضا الأقوى دفاعا مع العين بتلقي كل فريق هدفين فقط.

وكانت الريمونتادا الوحيدة في هذا الدور، التي حققها فريق الوحدة على حساب الجزيرة، بعد أن خسر أمامه ذهابا 1-2، ليعود ويتفوق عليه إيابا 4-2، ويتأهل بمجموع المباراتين 5-4.

وعجلت الخسارة أمام الوحدة ووداع البطولة، برحيل مدرب الجزيرة الهولندي فرانك دي بور بعدما أعلنت إدارة الفريق رحيله لسوء النتائج.

وكان العين الفريق الوحيد الذي خسر وتأهل في إياب ربع النهائي، وذلك على حساب النصر، مستفيدا من فوزه ذهابا 2-0، فيما خسر 1-2، إيابا، وتأهل بمجموع المباراتين 3-2.

ومن أبرز المشاهد اللافتة في هذا الدور أيضا أن الهولندي الفريد شرودر مدرب النصر الحالي، قد استطاع أن يتفوق في المباراتين، بالفوز على النصر 2-0 حينما كان مدربا للعين، وحاليا بالفوز على العين بعدما تولى قيادة فريق النصر 2-1.

وقال الأرجنتيني هيرنان كريسبو مدرب العين:" لست راضيا عن النتيجة رغم التأهل، ولكن علينا غلق ملف مسابقة الكأس مؤقتا".

وخلال المباريات اشهر قضاة الملاعب 39 بطاقة صفراء، وبطاقتين حمراوتين، لكل من ماركوس فينيسيوس“الشارقة”، وبرونو دي أوليفيرا“الجزيرة”.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز