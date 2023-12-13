2.3 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي اليوم أكثر من 2.3 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 652 مبايعة بقيمة 1.91 مليار درهم، منها 71 مبايعة للأراضي بقيمة 394.01 مليون درهم و581 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.52 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 41.61 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي تليها مبايعة بقيمة 40.5 مليون درهم في منطقة المركاض تليها مبايعة بقيمة 37.83 مليون درهم في منطقة جبل علي الأولى.

وتصدرت منطقة وادي الصفا 2 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 34 مبايعة بقيمة 22.57 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 56.6 مليون درهم وثالثة في نخلة جبل علي بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 110.13 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 66 مليون درهم بمنطقة الثنية الرابعة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 46.5 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيراً مبايعة بقيمة 31.26 مليون درهم في منطقة مرسى دبي.

وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 72 مبايعة بقيمة 410.35 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 48 مبايعة بقيمة 109.03 مليون درهم وثالثة في المركاض بتسجيلها 40 مبايعة بقيمة 56.29 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 357.65 مليون درهم منها 18 رهنا لأراض بقيمة 81.34 مليون درهم و123 رهنا لفلل وشقق بقيمة 276.31 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة مدينة المطار بقيمة 39.49 مليون درهم وأخرى في منطقة المركاض بقيمة 32.73 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 82 هبة بقيمة 110.91 مليون درهم كان أهمها بمنطقة القصيص الصناعية الخامسة بقيمة 29.64 مليون درهم وأخرى في منطقة وادي الصفا 3 بقيمة 23.6 مليون درهم.





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