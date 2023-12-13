Wednesday, 13 December 2023 08:07 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


196 شهيدا في الساعات الماضية بغزة

12/13/2023 9:33:43 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - أعلنت وزارة الصحة في غزة ، مساء الأربعاء ، استشهاد 196 وإصابة 499 إثر قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي مناطق عدة في قطاع غزة.

وأكدت الوزارة أن عددا كبيرا من الضحايا ما زال تحت الأنقاض.

وأضافت أن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة ارتفعت إلى 18608 شهداء و50594 مصابا.


MENAFN13122023000151011027ID1107589035

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث