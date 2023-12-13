196 شهيدا في الساعات الماضية بغزة
التاريخ
12/13/2023 9:33:43 AM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - أعلنت وزارة الصحة في غزة ، مساء الأربعاء ، استشهاد 196 وإصابة 499 إثر قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي مناطق عدة في قطاع غزة.
وأكدت الوزارة أن عددا كبيرا من الضحايا ما زال تحت الأنقاض.
وأضافت أن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة ارتفعت إلى 18608 شهداء و50594 مصابا.
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