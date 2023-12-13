روسي يسافر من الدنمارك إلى أمريكا دون جواز سفر أو حتى تذكرة طائرة

وضع مسافر روسي سلطات مطار مدينة لوس أنجلوس الأمريكية في حرج كبير، بعد أن قدم إليهم من مطار العاصمة الدنماركية كوبنهاغن، دون جواز سفر أو حتى تذكرة طائرة! كيف فعل ذلك؟!

الواقعة الطريفة بطلها خبير الاقتصاد الروسي سيرغي فلاديميروفيتش أوتشيغافا، الذي سافر إلى لوس أنجلوس بتاريخ 4 نوفمبر الماضي، وعند وصوله إلى نقطة فحص الجوازات، لم يتم العثور على اسمه في قوائم الركاب لأي من الرحلات الجوية الدولية القادمة.

وبحسب وثائق المحكمة، لم يتمكن الرجل من تقديم جواز سفر أجنبي وتأشيرة دخول، وذكر أثناء الاستجواب أنه لا يتذكر كيف صعد على متن طائرة الخطوط الجوية SAS وخضع للفحوصات في مطار العاصمة الدنماركية.

وادعى أوتشيغافا

الحاصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد والتسويق. وقد عمل كخبير اقتصادي في روسيا منذ فترة طويلة. أنه لم ينم لمدة ثلاثة أيام ولا يفهم ما كان يحدث.

وعندما تم تفتيش أمتعته، تبين أنه يحمل «بطاقات هوية» داخلية روسية وصورة جزئية لجواز سفره على هاتفه المحمول.

وأكد ممثلو شركة الطيران، أن أوتشيغافا كان على متن رحلتهم من كوبنهاغن، وبحسب رواياتهم فإن الرجل لم يبرز تذكرة الطيران، وجلس في مقعد غير محجوز، وأثناء الرحلة، كان يتجول في المقصورة ويغير مقاعده ويحاول التحدث مع الركاب.

وبحسب بيان الخطوط الجوية SAS: «طلب حصتين في كل وجبة وحاول في إحدى المرات تناول الشوكولاتة المخصصة لأفراد الطاقم».

ويواجه أوتشيغافا، تهمة السفر غير الموثق على متن طائرة في إحدى محاكم لوس أنجلوس، وسيظل رهن الاحتجاز أثناء التحقيق في القضية.