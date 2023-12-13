خصومات حصرية على رحلات الاتحاد للطيران لكبار المواطنين

وقّعت وزارة تنمية المجتمع والاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، مذكرة تفاهم لإطلاق باقة "بسمة لكبار المواطنين من الاتحاد"، التي تضمّ مجموعة من المزايا الحصرية المخصصة للمواطنين الإماراتيين الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاماً.

وخلال نفس الجلسة، وقعت شركة الاتحاد للطيران و مطارات أبوظبي مذكرة تفاهم تنص على تقديم باقة من المزايا لنفس الفئة في مطار العاصمة

الدولي.

وبهذه المناسبة، أكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، أهمية مذكرة التفاهم التي تنص على تقديم خدمات وخصومات حصرية لكبار المواطنين، مشيرة معاليها إلى أنها مبادرة نوعية تعزز جودة الحياة المستقبلية وتثري التواصل المجتمعي والحياة النشطة لكبار المواطنين، وذلك ما تتضمّنه السياسة الوطنية لكبار المواطنين، التي ترتكز إلى رؤية العمل التنموي والشراكة المجتمعية مع مختلف المؤسسات والجهات، بما يدعم توفير الأفضل لكبار المواطنين بجهود تشاركية مستدامة.

وقالت معاليها إن مذكرة التفاهم مع طيران الاتحاد هي ثمرة لجهود متواصلة تحت مظلة الشراكة والتكامل بين مختلف المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة، وفي إطار تعميم الثقافة المجتمعية الهادفة إلى تقديم أقصى ما يمكن أن يحقق السعادة والإيجابية لمختلف شرائح المجتمع. وأضافت معاليها أن السياسة الوطنية لكبار المواطنين تهدف إلى الارتقاء بجودة حياتهم، وتتضمن توفير مجموعة امتيازات حصرية ومنها؛ برامج خصومات خاصة بهم.

وتابعت معالي حصة بنت عيسى بوحميد: إن مذكرة التفاهم بين وزارة تنمية المجتمع وطيران الاتحاد، تبرز أهمية الدور الذي يؤديه القطاع الخاص في دعم جهود التنمية والرعاية المجتمعية وفي تقديم الخدمات المتميزة التي تفوق المستوى الاعتيادي لمتطلبات واحتياجات كبار المواطنين، بما يليق بمكانتهم وعطائهم للمجتمع والوطن.

من جانبه قال توني دوغلاس، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران: "انطلاقاً من توجيهات قيادتنا الرشيدة، تحرص الاتحاد للطيران على تقدير إسهامات كبار المواطنين في المجتمع. ويشرفنا أن نقوم برد الجميل لهم عبر توفير مجموعة من المزايا الحصرية والباقات المصممة خصيصاً لهم. وتتشرف الاتحاد للطيران بأن تكون أول شركة طيران في المنطقة تقدم هذه المزايا والتي سيتم توسيعها خلال السنوات القادمة."

وتتيح الباقة لمستخدمي البطاقة إمكانية التسجيل الفوري ومزايا الفئة الفضية لبرنامج ضيف الاتحاد، وهو برنامج الولاء الحاصل على جوائز متنوعة. وتضمّ المزايا خصومات حصرية على رحلات الاتحاد للطيران عند الحجز عبر مكاتب الاتحاد للطيران وشركة هلا لإدارة السفر.

وسوف يحصل الأعضاء على أميال إضافية بنسبة 25 في المائة، وخصومات على الترقية باستخدام الأميال في المطار، وأولوية إتمام إجراءات السفر والصعود على الطائرة في مطار أبوظبي الدولي، فضلاً عن الحصول على وزن إضافي اعتماداً على درجة السفر.

وتعليقاً على هذا التعاون، أفاد برايان تومبسون، الرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي قائلاً: "يسر مطارات أبوظبي أن تتعاون مع أحد شركائها الرئيسيين، الاتحاد للطيران، بهدف توفير خيارات مبتكرة تسهم في تعزيز تجربة العملاء. وتحرص الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، ومطارات أبوظبي على التأكد من توفير منتجات وخدمات راقية تسهم في إضفاء تجربة لا تنسى في نفوس أكثر الفئات تقديراً وإعزازاً بالنسبة لنا".

وفي إطار الباقة، سيحصل الضيوف على خصم 10 بالمائة على منتجات السوق الحرة في أبوظبي وموقف مجاني لمدة ثلاثة أيام في مطار أبوظبي الدولي. وعلاوة على ذلك، سيحصل هؤلاء الضيوف على ترقية في تجربة السفر بما في ذلك الدخول إلى صالة الريم حيث يحظى الضيوف على مشروبات ومأكولات مجانية وإمكانية الاسترخاء قبل السفر.





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