جيونبوك الكوري الجنوبي يتأهل لدور الـ16 بدوري أبطال آسيا

تأهل فريق جيونبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي إلى دور الـ16 ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، بعد فوزه على ضيفه بانكوك يونايتد التايلاندي 3 / 2 اليوم الأربعاء، في الجولة السادسة الأخيرة من منافسات المجموعة السادسة بالبطولة، والتي شهدت أيضا فوز كيتشي من هونج كونج على يون سيتي سايلرز السنغافوري 2 / صفر.

وسجل أهداف جيونبوك هيونداي كل من مون سيون-مين في الدقيقة 42

ولي دونج-جون (هدفين) في الدقيقتين 77 و78 ، فيما سجل هدفي بانكوك يونايتد وانتشاي جارونونجكران ورونجراث بومتشانتويك في الدقيقتين الرابعة و85.

وتصدر بانكوك يونايتد ترتيب المجموعة برصيد 13 نقطة من ست مباريات، مقابل 12 نقطة لجيونبوك موتورز.

وحصل بانكوك يونايتد على بطاقة التأهل المباشر عن المجموعة إلى دور الـ16، في حين تمكن جيونبوك موتورز من الحصول على إحدى البطاقات الثلاث المخصصة لأفضل الحاصلين على المركز الثاني في مجموعات الشرق.

وفي المباراة الثانية، فاز فريق كيتشي من هونج كونج على ليون سيتي سايلرز السنغافوري 2 / صف.

وسجل هدفي كيتشي ، كريستوفر فان هويزن، مدافع ليون سيتي بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 11 وفيرناندو في الدقيقة 74.

ورفع كيتشي رصيده إلى أربع نقاط في المركز الأخير ، وتوقف رصيد ليون سيتي سايلرز عند ست نقاط في المركز الثالث.

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