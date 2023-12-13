الأهلي والاتحاد.. المواجهة العربية الـ11 في مونديال الأندية

تعود المواجهات العربية لتفرض نفسها من جديد على بطولة كأس العالم للأندية، من خلال مواجهة الأهلي المصري مع اتحاد جدة السعودي، المقررة إقامتها بعد غد الجمعة، في ربع نهائي النسخة الـ20 للبطولة التي تستضيفها السعودية خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر الجاري.

وتأهل فريق الاتحاد إلى هذا الدور بعد فوزه أمس الثلاثاء، على أوكلاند سيتي النيوزيلندي 3-0، في مباراة افتتاح منافسات البطولة، بينما منحت لوائح البطولة الأهلي تأهلاً مباشراً إلى الدور الثاني.

وستكون مواجهة الأهلي مع الاتحاد، هي المواجهة رقم 11 في تاريخ المواجهات العربية بـ"مونديال الأندية"، علماً بأن هذه هي المشاركة التاسعة للأهلي (رقم قياسي) والثانية للاتحاد.

أول مواجهة عربية في كأس العالم للأندية جمعت بين فريقي النصر السعودي والرجاء المغربي في البرازيل، في النسخة الأولى للبطولة عام 2000، وفاز فيها الفريق السعودي 4-3.

المواجهة الثانية كانت بين فريقي الأهلي المصري والاتحاد السعودي، في نسخة عام 2005 وفاز الاتحاد 1-0، وجمعت المواجهة الثالثة بين السد القطري والترجي التونسي في عام 2011 وفاز السد 2-1.

وفي المواجهة الرابعة فاز العين على الترجي التونسي 3-0 في نسخة عام 2018 بالإمارات، في البطولة التي حقق فيها بطل الإمارات المركز الثاني.

وفي المواجهة الخامسة فاز الهلال السعودي على الترجي التونسي 1-0 عام 2019 بقطر، وفي النسخة نفسها فاز الترجي على السد القطري 6-2 في المواجهة السادسة بمباراة تحديد المركزين الخامس والسادس.

وفي المواجهة السابعة فاز الأهلي المصري على الدحيل القطري 1-0 عام 2020 في قطر، وفي المواجهة الثامنة فاز الهلال السعودي على الجزيرة 6-1 عام 2021 بالإمارات، وفاز الأهلي المصري على الهلال السعودي في المواجهة التاسعة 4-0 في نفس النسخة.

أما آخر مواجهة (العاشرة) فكانت في النسخة الأخيرة العام الماضي 2022 في السعودية، وفاز فيها الهلال السعودي على الوداد المغربي بركلات الترجيح في الدور الثاني، بعد انتهاء زمن المباراة الأصلي بالتعادل 1-1.

وسبق أن التقي الأهلي والاتحاد، 3 مرات من قبل في بطولات مختلفة، فاز فيهم الاتحاد جميعا، كانت أخرهم في كأس العالم للأندية نسخة عام 2005 باليابان، وفاز الاتحاد 1-0، اما الفوزان السابقان، فكانا في البطولة العربية عام 1995 في الرياض، وفاز الاتحاد 1-0، وفي كأس السوبر المصري السعودي عام 2001، وفاز الفريق السعودي أيضا 3-2 بالقاهرة.

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