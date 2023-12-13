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يوكوهاما وشاندونج يتأهلان لدور الـ16 بدوري أبطال آسيا

12/13/2023 9:33:31 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

خطف فريق يوكوهاما إف مارينوس الياباني صدارة المجموعة السابعة ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، وتأهل إلى الدور الثاني بمرافقة ضيفه شاندونج تايشان الصيني بعدما تغلب عليه 3 / صفر اليوم الأربعاء في الجولة السادسة الأخيرة من المجموعة، والتي شهدت فوز اينشيون يونايتد الكوري الجنوبي على مضيفه كايا ايليلو الفلبيني 3 / 1.

وسجل أهداف يوكوهاما ايلبر في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة وأندرسون لوبيز في الدقيقة 57 ويان ماثيوس في الدقيقة 64.

وفي المباراة الثانية، ودع اينشيون يونايتد منافسات البطولة رغم فوزه على مضيفه على كايا ايليلو الفلبيني 3 / 1.

وسجل أهداف اينشيون يونايتد بارك سيونج-هو في الدقيقة 12 وتشوي وو-جين في الدقيقة 25 وكيم دو-هيوك في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة من ركلة جزاء، فيما أحرز هدف كايا ايلويلو الوحدي سيمون روتا في الدقيقة 53.

وتصدر يوكوهاما مارينوس ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة من ست مباريات، بفارق الأهداف في المواجهات المباشرة أمام شاندونج تايشان الثاني واينشيون يونايتد، في حين بقي رصيد كايا ايلويلو خالياً من النقاط.

وحصل يوكوهاما مارينوس على بطاقة التأهل المباشر عن المجموعة إلى دور الـ16، في حين نجح شاندونج تايشان في التأهل كأحد أفضل ثلاثة أندية حاصلة على المركز الثاني في مجموعات شرق آسيا.

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