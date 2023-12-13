ضرب وبصق وإتلاف هاتف.. إيقاف لاعب وولفرهامبتون بعد التعدي على زميله

أعلن وولفرهامبتون، رسميا، اليوم الأربعاء، إيقاف لاعبه جون كاسترو أوتو، ومنعه من المشاركة في المباريات حتى نهاية يناير المقبل.

وبحسب صحيفة "ميرور" الإنجليزية، فإن قرار استبعاد أوتو، يأتي لقيامه بسلوك مشين خلال المشاركة في التدريبات، الأسبوع الماضي، حيث اعتدى على تاواندا تشيريوا مهاجم فريق تحت 21 عاماً، ضرباً بالمرفق في المران.

وأضافت الصحيفة، أنه لم يكتف بذلك، بل بصق على أحد أفراد الطاقم الذي حاول تهدئة الموقف، قبل أن يحطم جهاز تليفزيون ويتسبب في إتلاف طاولة في غرفة اللاعبين، بعد أن طلب منه مغادرة الملعب.

وقال مات هوبز، المدير الرياضي للولفرهامبتون: "جوني اعتذر، واتفقنا على أنه لن يكون جزءا من مجموعة الفريق الأول حتى يناير".

وختم: "سيظل يتدرب في النادي، وإذا اختار ذلك، فيمكنه اللعب مع فريق تحت 21 عاما للحفاظ على مستواه".

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