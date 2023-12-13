قبل شهر من نهائيات أمم إفريقيا.. ضربة قوية لمنتخب مصر

أكد مدرب نادي أرسنال، ميكيل أرتيتا، أن المصري محمد النني تعرض لإصابة خلال مباراة "الغانرز" ضد أيندهوفن في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا أمس الثلاثاء.

وغادر النني مباراة أرسنال ضد أيندهوفن (1-1)، في الدقيقة 61 وهو يشتكي من الإصابة.

وفي المؤتمر الصحفي عقب المباراة، رد أرتيتا في إجابة عن سؤال حول ما إذا كان النني يعاني من إصابة في أوتار الركبة: "نعم، يعاني من إصابة في أوتار الركبة. لا نعرف مدى خطورتها لكن حدث شيء ما بالتأكيد".

وتأتي إصابة النني بعد فترة وجيزة من تعافيه من إصابة خطيرة في الركبة غاب بسببها ثمانية أشهر عن الملاعب.

وكانت مباراة أيندهوفن هي أول مباراة يشارك فيها النني كأساسي مع أرسنال هذا الموسم، بعد ثلاث مشاركات كبديل.

وجاءت إصابة النني قبل شهر تقريبا من خوض منتخب مصر لنهائيات كأس أمم إفريقيا في كوت ديفوار.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية مع منتخبات غانا وموزمبيق والرأس الأخضر.

ويعتبر النني إلى جانب نجم نادي ليفربول محمد صلاح من أهم الركائز في تشكيلة منتخب "الفراعنة".

ومن المرتقب أن يكشف نادي أرسنال في وقت لاحق عن المزيد من التفاصيل بشأن إصابة النني ومدة غيابه عن الملاعب، وفقاً لروسيا اليوم.





تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز