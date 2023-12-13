الجفاف يحرم لاعبي برشلونة من الاستحمام بقرار حكومي

أصدرت الحكومة الكتالونية قراراً، سيضر لاعبي برشلونة خلال الفترة المقبلة.

وانتقل برشلونة من ملعبه التاريخي كامب نو هذا الموسم، إلى ملعب لويس كومبانيس الأولمبي، لوجود أعمال تطوير في الأول.

وبحسب صحيفة "إل موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أصدرت الحكومة الكتالونية عدداً من القرارات المتعلقة بترشيد استخدام المياه في المقاطعة لمحاربة الجفاف الذي ضرب الإقليم مؤخراً.

وأضافت الصحيفة، أن قرارات الحكومة الكتالونية تمنع الاستحمام في الصالات والمراكز الرياضية، بداية من يناير المقبل، كإجراء تقشفي بسبب الجفاف الذي يعاني منه الإقليم.

وأشارت الصحيفة إلى أن القرار يشمل نادي برشلونة الذي لن يسمح للاعبيه بالاستحمام في غرف الملابس، ومن المعروف أن اللاعبين يتناوبون على الاستحمام عقب المباريات قبل مغادرة الملعب، وربما يكون هذا الأمر غير منطقي بالنسبة لهم.

وأوضح ديفيد ماسكورت وزير العمل المناخي في حكومة كتالونيا، أن برشلونة لن يحصل على استثناء من هذا القرار وسيتم حظر الاستحمام داخل النادي بعد المباريات أو التدريبات لترشيد استهلاك المياه.

وقال ماسكورت في تصريحات إذاعية، إن برشلونة يستهلك المياه في ملعب مونتجويك وفي مدينته الرياضية وأماكن أخرى، لذا ينبغي على النادي توفير المياه التي يستخدمها في الري والاستحمام.

وأشار ماسكورت إلى أن برشلونة يحصل على الكثير من الماء وعليه الالتزام بتقليل الاستهلاك، وإذا أرادوا الاستمرار في ري الملاعب سوف يتعين عليهم تعويض تكلفة الاستهلاك الزائد.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز