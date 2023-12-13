كأس آسيا.. خبراء: منتخب الإمارات بقيادة بينتو يملك مؤهلات المنافسة على اللقب

انطلق العد التنازلي لافتتاح بطولة كأس آسيا لكرة القدم، التي تستضيفها قطر خلال الفترة من 12 يناير إلى 10 فبراير المقبلين.

ويفصلنا شهر تقريبا عن خوض منتخب الإمارات الوطني أولى مبارياته في البطولة، أمام منتخب هونج كونج يوم 14 يناير 2024، ضمن منافسات المجموعة الثانية التي تضم معهما منتخبا فلسطين وإيران.

ويعد إعلان الجهاز الفني للمنتخب الوطني، بقيادة البرتغالي باولو بينتو عن برنامج الإعداد الأخير، بمثابة المرحلة النهائية لهذا العد، والذي ينطلق من 26 ديسمبر الجاري إلى 8 يناير المقبل موعد السفر إلى الدوحة، ويتضمن خوض مباراتين وديتين أمام منتخبي قيرغيزستان 30 ديسمبر وعمان 6 يناير في أبوظبي.

وأتفقت الآراء الفنية على أن المنتخب بعد أن حقق المطلوب منه خلال الفترة الماضية، أصبح مؤهلا للمنافسة على اللقب، ولا يحتاج سوى لتعزيز الثقة بالنفس من أجل خوض البطولة القارية بغرض الفوز .

وخاض منتخب الإمارات تحت قيادة البرتغالي باولو بينتو 5 مباريات، منذ توليه المسؤولية في يوليو الماضي، 3 منهم ودية، ومباراتين رسميتين، حقق فيهم الفوز جميعا، وتصدر مجموعته الثانية في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027.

ويؤكد الدكتور أحمد العوضي، المحلل الفني، أن المنتخب مطالب بأن يبني على النتائج الإيجابية التي حققها الفترة الماضية تحت قيادة بينتو، ويستثمر الروح المعنوية العالية والثقة بالنفس خلال مشاركته في كأس آسيا.

وقال "مهمة المسؤولين عن المنتخب الفترة المقبلة تعزيز ثقة اللاعبين في انفسهم وفي قدرتهم على تحقيق الطموحات في ظل النتائج الإيجابية والحالة الفنية التي وصل إليها المنتخب حالياً".

وأضاف " استطاع بينتو الوصول إلى تشكيل متجانس ومترابط من اللاعبين أصحاب الخبرة والشباب يتميز بالالتزام في الملعب وقوة الدفاع والارتكاز، مع وجود بدلاء على أعلى مستوى، وهي العناصر الأساسية للنجاح".

وأكد العوضي أن المستوى الذي وصل إليه منتخب الإمارات يضعه على رأس المرشحين على مستوى القارة، خاصة ان المنتخبات الأخرى لم تعد بنفس القوة التي كانت عليها سابقاً، مع ضرورة الحذر واحترام جميع المنافسين لأنها من بديهيات كرة القدم.

فيما أكد فهد عبد الرحمن، نجم منتخب الإمارات ونادي الوصل السابق، ان قيمة ومستوى دوري المحترفين الإماراتي يضعه بين أفضل الدوريات في القارة، وهو ما يجب أن ينعكس على مستوى المنتخب الوطني.

وقال "تفوق الدوري الإماراتي على معظم نظرائه في المستوى القاري يفرض ضرورة تفوق المنتخب على نفس المستوى، سابقا لم يكن الدوري بنفس هذه الجودة والقيمة، بالتالي كان تعادل المنتخب مع بعض نظرائه يمثل نتيجة إيجابية، الوضع اختلف حاليا، وأصبح الفوز ليس بالمطلب الصعب".

وأضاف "لابد من تعزيز ثقة اللاعبين في نيلهم شرف ارتداء قميص المنتخب، وبالتالي يجب أن يكون عطائهم لا يقل عن نفس مستوى عطائهم مع أنديتهم إن لم يزد".

وأشار عبد الرحمن إلى أن منتخب الإمارات اظهر خلال الفترة الماضية امتلاكه إمكانات عالية على مختلف المستويات الفنية والتدريبية، وهو ما انعكس على وجود تجانس كبير في تشكيلة المنتخب وتوافر أكثر من لاعب جاهز في كل مركز، على عكس السابق حيث كانت هنا بعض أوجه النقص في مراكز معينة.

وقال " منتخب الإمارات لا ينقصه شيء للمنافسة على اللقب القاري، والقرار بأيد اللاعبين".

فيما دلل سالم ربيع، لاعب منتخب الإمارات ونادي النصر السابق، على ارتفاع مستويات المنافسة في بطولة كأس آسيا، بوجود قائمة تضم 6 منتخبات تقريباً "يشاركون بصورة شبة دورية في كأس العالم، علاوة على وجود منتخبات عربية قوية، وأخرى من شرق القارة تطورها واضح للجميع وهو ما يؤكد أن المنافسة لن تكون بالسهولة المتوقعة ولكنها تتطلب تركيزاً وعملاً مضاعفاً.

وقال " المعطيات التي قدمها منتخب الإمارات الفترة الماضية، تحت قيادة بينتو، عززت من معنويات المنافسة على اللقب القاري، في ظل استقرار فني مشهود، وتطور فني وتكتيكي ومعنوي وقدرة على إدارة المباريات بشكل واضح".

وأضاف "كما يتميز منتخب الإمارات بوجود مدرب له خبرة كبيرة بكرة القدم الآسيوية، من واقع توليه المسؤولية الفنية لمنتخب كوريا الجنوبية سابقا، وبالتالي يعلم المطلوب منه جيداً، وهو ما تمثل في نجاحه في صنع تشكيلة جديدة من اللاعبين برهنت على قدراتها في المواجهات السابقة".

وأوضح "بينتو نجح في النزول بمتوسط أعمار المنتخب إلى 25 عاماُ تقريبا، بما يعني أنهم في ذروة عطائهم، و95% منهم أساسيون مع أنديتهم، وهي كلها مؤشرات إيجابية تدعوا إلى التفاؤل في قدرة المنتخب على المنافسة".

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