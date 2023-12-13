الهلال الأحمر الإماراتي تواصل توزيع الطرود الغذائية على أهالي رفح

تواصل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي توزيع الطرود الغذائية على الأهالي في محافظة رفح بقطاع غزة وذلك ضمن عملية "الفارس الشهم 3" الإنسانية، التي أطلقتها دولة الإمارات لدعم الأشقاء الفلسطينيين.

وقام فريق الهلال الأحمر الإماراتي الموجود في محافظة رفع بتوزيع 2604 طرود غذائية استفاد 15,744 مستفيدا.

وتضمنت عملية التوزيع 400 طرد في الحي السعودي و550 طردا في منطقة البحر المواصي و700 طرد في حي تل السلطان و550 طردا في حي كندا و400 طرد في حي السلام شرق رفح.

وعلى الصعيد نفسه فقد قام فريق الهلال الأحمر الإماراتي بتركيب 25 خيمة في رفح تل السلطان غرب مدينة حي خالد بن الوليد استفاد منها 150 مستفيدا.

وأكد الهلال الأحمر الإماراتي حرصه على الوقوف إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة ومساندتهم وتعزيز قدرتهم على مواجهة الظروف الراهنة والتخفيف من قسوتها.

وأعرب المستفيدون عن شكرهم وتقديرهم البالغين لدولة الإمارات قيادة وشعباً لهذا العون الكبير واللفتة الإنسانية، مؤكدين أن الطرود الغذائية والخيام جاءت في الوقت المناسب، لإعانتهم على مواجهة الظروف الصعبة التي يمرون بها حالياً.





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