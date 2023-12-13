طقس الإمارات غداً.. غائم جزئياً مع فرصة لسقوط أمطار

(MENAFN
- Al-Bayan)
توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا وغائما أحياناً على بعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية مع فرصة سقوط أمطار، وانخفاض في درجات الحرارة، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للغبار والأتربة، وقوية أحياناً على البحر.
وقال المركز في بيانه اليومي إن الرياح شمالية ستكون غربية / 15 إلى 30 تصل إلى 50 كم/س ..ويكون الموج في الخليج العربي مضطربا الى شديد الاضطراب أحياناً ويحدث المد الأول عند الساعة 12:58 والمد الثاني عند الساعة 03:32 والجزر الأول عند الساعة 20:39 والجزر الثاني عند الساعة 07:19 ..وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا الى متوسط ويحدث المد الأول عند الساعة 09:34 والمد الثاني عند الساعة 23:28 والجزر الأول عند الساعة 16:21 والجزر الثاني عند الساعة 05:20.
فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا..
المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى
أبوظبي 26 16 80 30
دبي 27 15 85 30
الشارقة 27 14 80 30
عجمان 25 15 85 35
أم القيوين 27 13 85 40
رأس الخيمة 27 12 80 45
الفجيرة 28 18 65 20
العـين 26 14 75 20
ليوا 25 12 80 30
الرويس 25 12 80 30
السلع 24 13 85 35
دلـمـا 24 17 85 45
طنب الكبرى / الصغرى 25 18 80 30
أبو موسى 25 19 80 35.
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