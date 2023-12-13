طقس الإمارات غداً.. غائم جزئياً مع فرصة لسقوط أمطار

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا وغائما أحياناً على بعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية مع فرصة سقوط أمطار، وانخفاض في درجات الحرارة، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للغبار والأتربة، وقوية أحياناً على البحر.

وقال المركز في بيانه اليومي إن الرياح شمالية ستكون غربية / 15 إلى 30 تصل إلى 50 كم/س ..ويكون الموج في الخليج العربي مضطربا الى شديد الاضطراب أحياناً ويحدث المد الأول عند الساعة 12:58 والمد الثاني عند الساعة 03:32 والجزر الأول عند الساعة 20:39 والجزر الثاني عند الساعة 07:19 ..وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا الى متوسط ويحدث المد الأول عند الساعة 09:34 والمد الثاني عند الساعة 23:28 والجزر الأول عند الساعة 16:21 والجزر الثاني عند الساعة 05:20.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 26 16 80 30

دبي 27 15 85 30

الشارقة 27 14 80 30

عجمان 25 15 85 35

أم القيوين 27 13 85 40

رأس الخيمة 27 12 80 45

الفجيرة 28 18 65 20

العـين 26 14 75 20

ليوا 25 12 80 30

الرويس 25 12 80 30

السلع 24 13 85 35

دلـمـا 24 17 85 45

طنب الكبرى / الصغرى 25 18 80 30

أبو موسى 25 19 80 35.

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