فلاي دبي تتوج بجائزة شركة طيران العام ضمن جوائز أفياتور الشرق الأوسط

فازت فلاي دبي بجائزة "شركة طيران العام" ضمن حفل توزيع جوائز أفياتور ميدل إيست، المعروفة سابقاً باسم جوائز أعمال الطيران في الشرق الأوسط.

وتسلم دانييل كريسون، نائب الرئيس الأول للعمليات الجوية في فلاي دبي، الجائزة نيابة عن الناقلة خلال حفل أقيم أمس في دبي. وحضر الحدث ممثلون عن صناعة السفر والطيران.

وتكرم هذه الجائزة، التي تم التصويت عليها من قبل خبراء الصناعة شركات الطيران التي تظهر التزامًا كبيرا برضا الركاب والسلامة والابتكار والتميز التشغيلي في المنطقة. وجاء تكريم فلاي دبي لتبنيها معايير عالية في الصناعة من خلال توفير تجارب سفر استثنائية وعمليات فعالة، فضلاً عن المساهمة في تعزيز حركة النقل الجوي في الشرق الأوسط والتنمية الاقتصادية في المنطقة.

وقال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي، تعليقا على الفوز بهذه الجائزة: "نحن فخورون بالفوز بجائزة "شركة طيران العام" في حفل افياتور ميدل إيست. هذه الجائزة تعكس التزامنا بجعل السفر أكثر سهولة في جميع أنحاء المنطقة، وتوفير المنتج المناسب في الوقت المناسب وتعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للطيران. وهي أيضا اعتراف بجهود كل العاملين في فلاي دبي وحرصهم لضمان استمرارنا في تجاوز توقعات مسافرينا وشركائنا الاستراتيجيين على الثقة التي منحونا اياها."

ومنذ بداية عام 2023، أضافت فلاي دبي أكثر من 20 وجهة إلى شبكتها المتنامية مع إطلاق رحلاتها إلى كرابي وباتايا في تايلاند، وميلانو-بيرغامو في إيطاليا، والقاهرة في مصر، وبوزنان في بولندا، ومن المقرر أن تبدأ الشركة رحلاتها الى كل من مومباسا في كينيا اعتبارًا من 17 يناير 2024 ولانكاوي وبينانغ في ماليزيا اعتبارًا من 10 فبراير.

وتضم شبكة فلاي دبي اليوم أكثر من 120 وجهة في 54 دولة يخدمها أسطول حديث وفاعل يضم 84 طائرة من طراز بوينغ 737. وستواصل الناقلة استلام المزيد من الطائرات مع تنامي شبكة وجهاتها وتعزيز كوادرها العاملة مع استمرار حملات التوظيف لجذب أفضل المواهب.

وخلال معرض دبي للطيران هذا العام، أعلنت فلاي دبي عن طلبية تاريخية لشراء 30 طائرة بوينغ 787 دريملاينر، فضلا عن اجهزة محاكاة الطيران الكامل ومرافق التدريب، والاعلان عن منشأة اصلاح وصيانة الطائرة لخدمة توسعاتها وعمليات النمو المستمرة فيها. كما حصلت الناقلة في وقت سابق من هذا العام على تصنيف "أربع نجوم لشركات الطيران الرئيسية" لأول مرة من قبل رابطة تجربة مسافري الطيران (أبيكس).





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