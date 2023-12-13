أوبك: «المخاوف المبالغ فيها» و«المضاربون» وراء انخفاض أسعار النفط

أبدت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، تفاؤلاً حذراً بشأن العوامل الأساسية التي تؤثر في سوق النفط في عام 2024، وذكرت أن الانخفاض الأخير في الأسعار سببه «المخاوف المبالغ فيها» بشأن الطلب، فيما أبقت على توقعاتها المرتفعة نسبياً لاستهلاك النفط في 2024.

وتراجع خام برنت إلى أدنى مستوى في ستة أشهر، بالقرب من 72 دولاراً للبرميل، من أعلى مستوى له في عام 2023، الذي بلغه في سبتمبر عند نحو 98 دولاراً للبرميل.

وزاد انخفاض الأسعار منذ أن أعلن تحالف أوبك+، الذي يضم أوبك وحلفاء آخرين بقيادة روسيا، عن جولة جديدة من تخفيضات الإنتاج في 30 نوفمبر.

لكن أوبك قالت في تقريرها الشهري، إنها ما زالت «متفائلة بحذر بشأن العوامل الأساسية التي تؤثر في ديناميكيات سوق النفط في 2024»، موضحة أن المضاربين لعبوا دوراً رئيساً في دفع الأسعار للانخفاض.

وقالت أوبك في تعليق على الأسعار في نوفمبر «شهدت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام تراجعاً كبيراً، بسبب عمليات بيع كثيفة، في ظل تقلبات شديدة بسوق العقود الآجلة».

وأضافت «المخاوف المبالغ فيها بشأن نمو الطلب على النفط، أثرت في ديناميكية السوق، ما أثر سلباً في معنويات السوق».

وأبقت أوبك على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2023 عند 2.46 مليون برميل يومياً. كما ثبتت توقعاتها من الشهر الماضي لنمو الطلب في عام 2024 عند 2.25 مليون برميل يومياً.

وتتوقع أوبك باستمرار نمواً أقوى للطلب العام المقبل، مقارنة بتوقعات جهات أخرى، مثل وكالة الطاقة الدولية، رغم أن الجهتين كان لديهما وجهة نظر مماثلة بشأن الطلب في 2023.

وتتخذ الدول الأعضاء في أوبك+ سلسلة من الإجراءات، من بينها خفض الإنتاج منذ أواخر عام 2022 لدعم السوق. وأشارت أوبك في تقريرها، إلى أن إنتاجها من النفط انخفض في نوفمبر.

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