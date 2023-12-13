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عن عمر ناهز الـ80 عاماً..وفاة أسطورة نابولي صاحب فكرة التعاقد مع مارادونا

12/13/2023 9:33:30 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

توفي الإيطالي أنطونيو "توتونو" جوليانو، لاعب نابولي السابق، وأحد المسؤولين عن التعاقد مع الأسطورة الأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا، عن عمر 80 عاما، اليوم الأربعاء.

وارتبط جوليانو بنابولي لمدة 12 موسمًا، واعتزل في نادي بولونيا، الذي قضى داخله عامًا واحدًا .

وخاض مع نابولي ما يزيد على 500 مباراة بجميع المسابقات في الفترة ما بين 1962 حتى 1978، فاز معهم بكأس إيطاليا والدوري الإيطالي، وكأس جبال الألب في عام 1966.

كما شارك في نهائيات كأس العالم في إنجلترا عام 1966 وكذلك ألمانيا 1974.

وبمجرد انتهاء مسيرته كلاعب، أصبح جوليانو جزء من مجلس إدارة النادي في الثمانينيات وعمل مع رئيس النادي آنذاك، الإيطالي كورادو فيرلاينو، للتعاقد مع مارادونا في عام 1984، وهي الخطوة التي غيرت تاريخ النادي.

وأصدر نابولي بيانا لتوديع لاعبه وعضو إدارته التاريخي، قال فيه "إنه أحد أسوأ الأيام في تاريخ نابولي وجماهيره. توفي أنطونيو جوليانو، الذي كان ابن نابولي لمدة عقدين من الزمن. بالنسبة لأولئك الذين لم يعرفوه، الأمر يستحق العناء أن نقول لهم من كان وماذا كان يمثل. الوداع يا توتونو".

وكان جوليانو يعاني من مشكلات صحية منذ عدة أسابيع وكان يخضع للملاحظة الطبية.

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