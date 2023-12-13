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أوبك: اقتصاد الإمارات يظهر ديناميكيات أساسية قوية وزخماً مستمراً

12/13/2023 9:33:29 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

قالت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، أن الأنشطة الاقتصادية غير النفطية في دولة الإمارات واصلت أدائها القوي، وهو اتجاه من المتوقع أن يستمر في العام القادم 2024.

وأضافت "أوبك"، في تقريرها لشهر ديسمبر الصادر اليوم، انه من المتوقع أن يستمر المسار التصاعدي في الأنشطة غير النفطية، مما يسهم في استمرار النمو في العام المقبل.

وقال التقرير " تشير توقعات الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدولة الإمارات إلى الزخم المستمر، مدعوماً بزيادة ثقة الأعمال، والإصلاحات الحكومية، والتوسع في إنفاق الأسر".

ولفت إلى أن اقتصاد الإمارات أظهر ديناميكيات أساسية قوية، مما أدى إلى نمو اقتصادي بنسبة 3.7% على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2023.

وأشار التقرير إلى أن القراءات الأخيرة لمؤشر مديري المشتريات لشهري نوفمبر وأكتوبر أكدت القوة المستمرة للقطاعات غير النفطية في دولة الإمارات، حيث سجل مؤشر مديري المشتريات 57.7 في أكتوبر، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ ظهور جائحة فيروس كورونا في عام 2020، وبعد ذلك، ظل دون تغيير تقريبًا عند 57 في نوفمبر.

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