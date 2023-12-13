أوبك: اقتصاد الإمارات يظهر ديناميكيات أساسية قوية وزخماً مستمراً

(MENAFN
- Al-Bayan)
قالت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، أن الأنشطة الاقتصادية غير النفطية في دولة الإمارات واصلت أدائها القوي، وهو اتجاه من المتوقع أن يستمر في العام القادم 2024.
وأضافت "أوبك"، في تقريرها لشهر ديسمبر الصادر اليوم، انه من المتوقع أن يستمر المسار التصاعدي في الأنشطة غير النفطية، مما يسهم في استمرار النمو في العام المقبل.
وقال التقرير " تشير توقعات الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدولة الإمارات إلى الزخم المستمر، مدعوماً بزيادة ثقة الأعمال، والإصلاحات الحكومية، والتوسع في إنفاق الأسر".
ولفت إلى أن اقتصاد الإمارات أظهر ديناميكيات أساسية قوية، مما أدى إلى نمو اقتصادي بنسبة 3.7% على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2023.
وأشار التقرير إلى أن القراءات الأخيرة لمؤشر مديري المشتريات لشهري نوفمبر وأكتوبر أكدت القوة المستمرة للقطاعات غير النفطية في دولة الإمارات، حيث سجل مؤشر مديري المشتريات 57.7 في أكتوبر، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ ظهور جائحة فيروس كورونا في عام 2020، وبعد ذلك، ظل دون تغيير تقريبًا عند 57 في نوفمبر.
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