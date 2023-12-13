الطاير يكرم 20 مهندساً مواطناً خريجاً في برنامج المسار لهندسة الطرق والمرور

كرّم معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات 20 مهندساً ومهندسة من المواطنين حديثي التخرج بمؤسسة المرور والطرق، أنهوا برنامجاً تدريبياً تخصصياً في هندسة الطرق والمرور، استمر لمدة 10 أشهر، ونظم بالتعاون مع الاتحاد الدولي للطرق في واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية (IRF)، أحد الشركاء الاستراتيجيين للهيئة، الذي يعد من أهم المنظمات العالمية في مجال الطرق.

وأشاد معاليه بحرص خريجي البرنامج على التزود بالمهارات، وتطوير مهاراتهم الفنية وصقل خبراتهم وكفاءاتهم التخصصية، داعياً المكرمين إلى مواصلة التعليم والتعلم، وتطوير قدراتهم ومهاراتهم القيادية والمهنية من أجل رفع مستوى الكفاءة والاحترافية في العمل.

وأكد معاليه حرص الهيئة على بناء كفاءات وطنية شابة للمستقبل، وتوفير بيئة مثالية لدعم المواطنين وتطوير القيادات الشابة لتكون قادرة على استشراف المستقبل وابتكار الأدوات اللازمة لقيادة المرحلة المقبلة، والمساهمة في دفع عجلة النمو والتطوير لأجندة عمل الهيئة للفترة الحالية والمستقبلية.

برنامج المسار

وأنهى الخريجون "برنامج المسار ... البرنامج التدريبي التخصصي"، في هندسة الطرق والمرور الذي استهدف المهندسين حديثي التخرج، (من سنة إلى ثلاث سنوات)، بمؤسسة المرور والطرق، بساعات تدريبية بلغت 118 ساعة، طوال عشرة أشهر، تلقوا خلالها مناهج تدريبية مهمة تساهم في تطوير مهاراتهم وتمكينهم في مجالات متنوعة ومختلفة تتعلق بإدارة مشاريع الطرق السريعة، وهندسة السلامة المرورية، وتصميم الطرق وتدقيق السلامة، والأنظمة المرورية ووسائل النقل الحديثة، وإدارة الأصول للبنية التحتية، والرصف وجودة المواد، وإدارة العقود والمشتريات والإدارة المالية لمشاريع الطرق، حيث أتم المشاركون جميع محاور التدريب، واجتازوا الاختبارات النهائية وعرضوا مشاريع التخرج.

متميزون

وقالت عذاري محمد مدير إدارة الموارد البشرية والتطوير: إن هيئة الطرق والمواصلات بدبي، أوفدت عدداً من المتميزين من خريجي المشروع التدريبي لحضور مؤتمر (Roads to Tomorrow) الذي أقيم في فينيكس أريزونا – الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة: (14-17) نوفمبر 2023 احتفالاً بالعام 75 على تأسيس الاتحاد الدولي للطرق (IRF) وذلك بهدف إكسابهم المعارف والخبرات الدولية من خلال حضور ورش العمل والندوات التابعة للمؤتمر، كما أتيحت لهم الفرصة لعرض أفكار مشاريعهم خلال إحدى الورش.

وأضافت: البرنامج التدريبي هو جزء من الخطة الشاملة التي وضعتها الهيئة لإعداد الكفاءات الوطنية الشابة للمستقبل، وجرى تصميمه وفق أفضل المعايير العالمية في تدريب وتأهيل الكوادر المواطنة.

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