800 طائرة درون تزين السماء كل ليلة في مهرجان دبي للتسوق

تقدم الدورة التاسعة والعشرون من مهرجان دبي للتسوق أكثر عروض طائرات الدرون روعة على الإطلاق، حيث ستتألق سماء دبي بعرض استثنائي يضم 800 طائرة درون كل مساء حتى 14 يناير 2024. ستحلق هذه الطائرات على ارتفاع مئات الأمتار في السماء لتبتكر مشاهد مبهرة في الليل.



وتأتي عروض هذا العام برعاية شركة الإمارات للبترول بالتعاون مع ذا بييتش، جي بي آر، وبلوواترز، حيث سيتم تقديم عرضين مجانيين كل ليلة يأخذان الجماهير في رحلة رائعة تروي قصة دبي منذ بداية نهضتها، وصولاً إلى طموحاتها ورؤاها المستقبلية. وتتميز المشاهد بالتنسيق المميز فيما بينها على صعيد الألوان والأشكال، حيث ستقلع تلك الطائرات من سكاي دايف دبي.

ومن أجل تقديم تجربة لا تنسى، تم توظيف جهود كبيرة في عمليات البرمجة والتحضيرات ليستمتع آلاف المتسوقين بهذا العرض الجوي الرائع، وليتعرفوا على الإمكانيات اللامتناهية لمستقبل دبي.

التخطيط

وأوضحت كلثم الشامسي، مساعد الأول في دائرة تخطيط الفعاليات في مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أنه بمجرد انتهاء فعاليات مهرجان دبي للتسوق، يبدأ التخطيط مباشرةً للدورة القادمة، مشيرةً إلى أن فرق العمل أمضت قرابة 11 شهراً في التخطيط للعرض وتنفيذه، والذي يستمر لمدة 38 يوماً لهذا العام.



كما لفتت الشامسي إلى أن إضافة مئات طائرات الدرون لفعالية هذا العام كانت تحدياً مثيراً، مقارنةً بـ 500 طائرة درون في العام الماضي و300 طائرة درون في العام الذي تم فيه إطلاق أول عرض جوي في مهرجان دبي للتسوق قبل أربع سنوات. وبيّنت الشامسي «أن الهدف كان تعزيز تجربة الزوار من خلال إضافة عدد كبير من طائرات الدرون، وسرد قصة نجاح دبي بطريقة مميزة».

تناغم رائع

تتداخل العروض هذا العام بتناغم رائع معاً ضمن سرد مميز يلقي الضوء على قصة وتاريخ دبي وتراثها الراسخ. وتنطلق العروض بسرد قصة دبي زمن الغوص على اللؤلؤ، الذي لعب دوراً حيوياً في ازدهار الإمارة وباقي إمارات الدولة. كما ترسم ضمن تسلسل رائع صورة حيّة لمستقبل دبي الطموح، حيث تُظهر عالماً يتضمن سيارات كهربائية وطائرة، إضافة إلى الازدهار في حركة التجارة العالمية. ولمزيد من التشويق، شارك المبدع والروائي الإماراتي المعروف محمد سعيد حارب، مبتكر شخصية مدهش المحبوبة، للاستفادة من خبرته الفنية في تقديم العرض الجوي الأول. وقد ساهمت مشاركته في ابتكار موضوع «قصة خيالية» يعكس جمال ثقافة الإمارات وبداية نهضتها وتاريخها المتأصل في تجارة اللؤلؤ.

سيحظى زوار دبي بالعديد من العروض الجوية الليلية المبتكرة لطائرات الدرون في مهرجان دبي للتسوق، والتي تنقلهم عبر الزمن، وتُعّرفهم بالتاريخ العريق لدبي وإمكانياتها اللانهائية من خلال استعراضات مذهلة لـ 800 طائرة درون.



سرد قصة دبي



وقالت الشامسي: «أردنا إضافة لمسة إماراتية جديدة ومختلفة للعرض، من خلال سرد قصة دبي بأسلوب مميز من منظور إماراتي». وأضافت: «اجتمع فريق العمل مع محمد سعيد حارب ضمن ورشة عمل ملهمة، تم خلالها التخطيط لسرد قصة عرض هذا العام، حيث تم اختيار عبارة «دبي لؤلؤة العالم»، والتي كانت نقطة الانطلاق التي تم من خلالها بناء قصة رائعة تبهر زوار مهرجان دبي للتسوق. يقدم السيناريو فكرة مميزة حول قصة نهضة دبي منذ أن كانت مركزاً لصيد اللؤلؤ، وكيف ساعدت تلك اللآلئ الثمينة في تحويلها إلى المدينة الأكثر ازدهاراً في عصرنا اليوم».

البعثة الفضائية



وأشارت الشامسي إلى أن عرض طائرات الدرون في دبي لعام 2024 شهد أيضاً إدراج أحد أهم إنجازات دبي لهذا العام، وهي البعثة الفضائية التاريخية لدولة الإمارات، التي شهدت مشاركة رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، الذي أكمل أطول مهمة فضائية في العالم العربي، واستمرت لمدة ستة أشهر على متن محطة الفضاء الدولية، وأصبح أول إماراتي يسافر إلى الفضاء ويحقق أرقاماً قياسية، مؤكدة أن الفضاء أصبح جزءاً مهماً من قصة نجاح الإمارات.



وأوضحت الشامسي: «نتناول كل عام رؤية دبي للمستقبل. في عرض العام الماضي استلهمنا الأفكار من رؤية 2040 وكيف ستبدو دبي في ذلك العام. أما هذا العام فأردنا أن نبتكر قصة نجاح الإمارات بأسلوب أكثر تميزاً وجاذبية». وقدمت الشامسي لمحة عن عرض هذا العام بقولها: «أضفنا مستكشف الفضاء الذي يمر عبر بوابة تنقله إلى المستقبل، وعند وصوله إلى نهاية رحلته تتشكل أمامه لوحة مبدعة يظهر من خلالها شعار الإمارات وهو الصقر».



عرض ضوئي ثلاثي الأبعاد

وبيّنت الشامسي أنه من خلال استخدام أحدث التقنيات، سيتم نقل الجمهور إلى جوهر القصة ضمن عرض ضوئي ثلاثي الأبعاد. ويؤدي الصقر دور البطولة لهذا العرض المثير والرائع بحيث يأخذ الجمهور في رحلة إلى المستقبل، حيث يمكنهم التنقل بين مختلف المحطات التي تتيح لهم توقع الأفكار الرائعة لما ستكون عليه دبي في المستقبل، بما في ذلك السيارات الكهربائية والطائرة، إلى التجارة والاستدامة وغيرها من الأفكار الملهمة. وأكدت الشامسي: «إن هاتين القصتين مختلفتان تماماً من حيث الفكرة وطريقة العرض، حيث تتحدث إحداهما عن بداية النهضة، بينما تستعرض القصة الثانية إمكانيات دبي ومكانتها في المستقبل».

200 جنسية



وأضافت الشامسي: «إن الجميع يشعر بالفخر برؤية القيادة في دبي في تشكيل مستقبل المدينة وجعلها في الطليعة في مجالات التكنولوجيا والتجارة والصناعة والثقافة. إنها حقيقة واضحة، فالمواطنون أو أحد من الـ200 جنسية المتواجدة في الدولة يعتبرون أن دبي موطن لهم. ومن خلال هذين العرضين، أردنا صياغة قصص تجسد الإثارة والإلهام في دبي - المدينة التي تجعل كل شيء ممكناً - بينما نشارك أيضاً قصة أصولنا المتواضعة وثقافتنا وتراثنا. وبتوحدنا فإن هذه الأشياء التي تجعلنا في الطليعة. ومن خلال روايتين بصريتين متميزتين، نعتقد أننا وجدنا هذا التوازن».

وأضافت الشامسي: «أحد أصعب التحديات التي واجهتنا في عرض طائرات الدرون في دبي لهذا العام 2023 كان التخطيط لإضافة عدد غير مسبوق من الطائرات التي ستؤدي عروضاً ليلية ضخمة وفريدة، حيث تضاعف عدد تلك الطائرات تقريباً ثلاث مرات خلال أربع سنوات». واختتمت بقولها: «لا يقتصر العرض على أشكال واستعراضات في السماء، بل سيرى الزوار قصة تتضمن تاريخاً ومستقبلاً، وسيعيش الزوار تجربة مميزة وستبقى في الذاكرة على مر السنوات. وهو الجوهر الذي يظهر دبي في أبهى صورها، حيث هناك قصة وراء كل شيء».

سكاي ماجيك درون شو

على صعيد آخر، أوضح فريق «سكاي ماجيك درون شو» الذي عمل بالتعاون مع منظمي مهرجان دبي للتسوق لإطلاق عروض مميزة لطائرات الدرون هذا العام، أن سكان وزوار دبي سيشهدون عرضاً لا يُنسى هذا العام. ويتمتع الرسام الكاريكاتيري الروائي الإماراتي والمتخصص في الرسوم المتحركة محمد سعيد حارب بسجل إبداعي مذهل في أفلام الصور والرسوم المتحركة وشخصيات فريج وشخصيات إكسبو دبي 2023. وعندما تواصل معه منظمو مهرجان دبي للتسوق ودائرة دبي للاقتصاد والسياحة ليساهم بإبداعاته في موسم هذا العام. كان «متحمساً جداً» لتحدي نفسه وعرض خبرته القصصية في سماء دبي. ورغم أنه تم الاتفاق على فكرة سرد القصة، استطاع حارب أن يُوظّف تاريخ عائلته ضمن خبرته في الرسوم المتحركة. وقال محمد: «أنا من عائلة عملت في البحر؛ جدي كان بحّاراً، ووالده كان غواصاً يجمع اللؤلؤ. فكانت فكرة رائعة أن أحكي قصة نهضة دبي وكيف تطورت، وكيف وصلنا إلى ما نحن عليه وصولاً إلى الفضاء».

استمد محمد إلهامه أيضاً من التنوع الثقافي الغني في دبي. وقال: «تحتضن دبي أكثر من 200 جنسية، حيث استطعنا معاً أن نحقق الإنجازات». وأضاف: «لقد تعاونّا معاً لنبتكر شيئاً جميلاً، وهذا كان شعار دبي منذ البداية. لقد بدأنا نهضتنا بأسس راسخة وعزيمة قوية لتعزيز جودة الحياة لسكان المدينة وزوارها. لم تكن دبي مجرد واحة أو منطقة زراعية، بل كانت مدينة تفتخر بتاريخها في تجارة اللؤلؤ، وكان خور دبي ممراً مائياً مهماً ساهم في تعزيز تجارتنا والتواصل مع الثقافات المختلفة. ومن هذا السياق، نشأنا وتطورنا إلى قصة دبي اليوم».

وفي معرض حديثه عن التنظيم والأعمال اللوجستية، قال ديفان ريس، مدير المشاريع في «سكاي ماجيك»: «يعتبر عرض هذا العام أكبر عرض أنظمه لطائرات الدرون على الإطلاق، ومن أضخم العروض في العالم حتى الآن، حيث يضم 800 طائرة درون؛ لذا فإن سكان دبي وزوارها محظوظون جداً، وأنا سعيد جداً بهذا الإنجاز».

وتعليقاً على التنظيم، أضاف ديفان: «عمل الفريق الإبداعي بجد واجتهاد مع المنظمين لفهم تصورهم فيما يتعلق بالصور والأعمال الإبداعية التي يرغبون بتقديمها في فكرة العرض الرئيسية، حيث شرع الفريق التقني بتجميع العرض وتجهيزه، ثم تسليمه إلى فريق المشروع الذي نفذه بشكل واقعي ومحترف».

وفيما يتعلق بالجوانب اللوجستية، قال ريس: «كانت سكاي دايف دبي منصة الإطلاق لهذا العام، حيث عمل الفريق على إنشاء «صندوق العرض» وهو المكان الذي ستُطلق منه طائرات الدرون، ويتميز بمساحة كبيرة حيث يبلغ طوله 500 متر وعرضه 300 متر. وسيطير هذا العدد الضخم من الطائرات على ارتفاع 300 متر ويتحكم فيها أربعة طيارين في الوقت ذاته.



ولضمان تقديم العرض بالصورة المثالية التي ظهر عليها تابع عدد من مديري الفرق جميع مراحل التنفيذ ومواقع العروض لأسابيع قبل الافتتاح الكبير في 8 ديسمبر 2023، حيث كانوا يجرون التدريبات والتجارب لضمان نجاح العرض الليلي، وستحلق 800 طائرة في نفس الوقت - أكبر عدد من طائرات الدرون في تاريخ مهرجان دبي للتسوق - على ارتفاع 800 متر لتضيء سماء دبي في عرض مبهر. ربما يمثل هذا العدد الكبير تحدياً جديداً، ولكن أعضاء الفريق وظّفوا كل طاقاتهم ليكون هذا العرض استثنائياً ومميزاً بكل المقاييس».

الرعاة

يحظى مهرجان دبي للتسوق بدعم من الراعي الرئيسي جمبو للإلكترونيات، وعدد من الشركاء الاستراتيجيين مثل: مجموعة الفطيم «دبي فستيفال سيتي مول» و«فستيفال بلازا»، والسيف، ومجموعة الزرعوني «ميركاتو»، ومجموعة عبد الواحد الرستماني، و«بلوواترز»، و«سيتي ووك»، وطيران الإمارات، و«إينوك»، واتصالات من e&، وماجد الفطيم «مول الإمارات»، و«سيتي سنتر مردف»، و«سيتي سنتر ديرة»، ونخيل مولز «ابن بطوطة مول»، و«سوق التنين 2»، و«بالم ويست بييتش»، و«نخيل مول»، و«ذا فيو»، و«ذا بييتش»، و«ذا أوتلت فيليدج».وتستمر الدورة التاسعة والعشرون من مهرجان دبي للتسوق حتى 14 يناير 2024.

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