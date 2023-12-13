استقبله خالد بن محمد بن زايد .. ذي يزن بن هيثم يصل إلى البلاد في زيارة أخوية

(MENAFN
- Al-Bayan)
وصل إلى البلاد اليوم صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب بسلطنة عمان الشقيقة في زيارة أخوية إلى الدولة.
وكان في استقباله لدى وصوله إلى مطار الرئاسة في أبوظبي سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي.
ورحب سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان بصاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد في بلده الثاني دولة الإمارات العربية المتحدة متمنياً له زيارة ناجحة وموفقة، وتبادلا الأحاديث الودية التي تعبر عن عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين.
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