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استقبله خالد بن محمد بن زايد .. ذي يزن بن هيثم يصل إلى البلاد في زيارة أخوية

12/13/2023 9:33:29 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

وصل إلى البلاد اليوم صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب بسلطنة عمان الشقيقة في زيارة أخوية إلى الدولة.

وكان في استقباله لدى وصوله إلى مطار الرئاسة في أبوظبي سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي.

ورحب سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان بصاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد في بلده الثاني دولة الإمارات العربية المتحدة متمنياً له زيارة ناجحة وموفقة، وتبادلا الأحاديث الودية التي تعبر عن عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين.

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