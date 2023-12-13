محمد بن زايد يستقبل ذي يزن بن هيثم آل سعيد



استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله،

اليوم،

في قصر الشاطئ بأبوظبي، السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب في سلطنة عمان الشقيقة.

ورحب صاحب السمو رئيس الدولة خلال اللقاء بالسيد ذي يزن بن هيثم الذي نقل إلى سموه تحيات أخيه السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة، وتمنياته لدولة الإمارات وشعبها دوام التقدم والازدهار.. فيما حمَّله سموه أطيب أمنياته إلى أخيه السلطان هيثم ولسلطنة عمان دوام الرفعة والرخاء.

وتبادل صاحب السمو رئيس الدولة مع وزير الثقافة والرياضة والشباب في السلطنة الأحاديث الودية التي تعبر عن متانة الأواصر الأخوية التاريخية التي تربط دولة الإمارات وسلطنة عمان وشعبيهما.. وبحثا سبل تعزيز علاقات التعاون والعمل المشترك بين البلدين خاصة في مجالات الثقافة والرياضة والشباب.

حضر اللقاء.. سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، و سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني، وسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان رئيس المكتب الوطني للإعلام، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة.

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