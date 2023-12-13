الاحتلال يستولي على جرافة ومركبة في دير بلوط
التاريخ
12/13/2023 9:19:50 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على جرافة ومركبة، خلال اقتحامها بلدة دير بلوط غرب سلفيت.
وأفادت مصادر لـــ"وفا "، بأن جيش الاحتلال اقتحم البلدة واستولى على جرافة كبيرة ومركبة ودراجة كهربائية.
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