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الاحتلال يستولي على جرافة ومركبة في دير بلوط

12/13/2023 9:19:50 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على جرافة ومركبة، خلال اقتحامها بلدة دير بلوط غرب سلفيت.
وأفادت مصادر لـــ"وفا "، بأن جيش الاحتلال اقتحم البلدة واستولى على جرافة كبيرة ومركبة ودراجة كهربائية.




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