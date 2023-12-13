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التربية النيابية تلتقي شباب برنامج الزمالة البرلمانية

12/13/2023 9:19:50 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد رئيس لجنة التربية والتعليم النيابية، الدكتور بلال المومني، أهمية فتح الفرص أمام الشباب، وتمكينهم في مختلف المجالات، لجعلهم قادة متميزين، وكذلك للتسلح بالمهارات واكتساب الخبرات.


وشدد المومني، خلال لقاء اللجنة اليوم الأربعاء، مجموعة من شباب برنامج الزمالة البرلمانية، التابع لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، على ضرورة دور الشباب في رسم الخطط وتحديد الأهداف والمساهمة في تجاوز التحديات وبناء حاضر ومستقبل الأردن.


وأشار، بحضور النواب، محمد عكور ومحمد شطناوي ورمزي العجارمة، إلى أن منظومة التحديث السياسي تُمكن الشباب وتوفر لهم البيئة المناسبة، داعيًا الشباب إلى الانخراط في العمل التطوعي، الذي يُفسح المجال لهم ليكونوا فاعلين ومتميزين في المجتمع.


وأكد أن اللجنة ستعمل جاهدة، من خلال أدواتها الدستورية، للنهوض بواقع التعليم في الأردن، مُشيرًا إلى أن جلالة الملك عبدالله الثاني شدد في كثير من رسائله على أهمية استعادة قطاع التعليم لصدارته.


ولفت إلى أن اللجنة أقرت توصيات بإضافة منهاج القضية الفلسطينية بحيث يجري تدريسها لغرس مفاهيم المواطنة وتعزيز الأبعاد الخمسة للقضية باعتبارها القضية الأولى و المركزية للأردن ولجلالة الملك.


بدورها، قدمت مريم شربوش، أحد المستفيدين من برامج الزمالة، شرحا عن المشروع، قائلة: إن آلية الاختيار جاءت ضمن أسس ومعايير وتدريبات نظرية وعملية، مُضيفة أن المشروع من أحد أدوات التمكين السياسي للصندوق، وتشجيع الشباب على المشاركة بالحياة السياسية.


من جهة أخرى، تطرق المومني إلى حادث تدهور حافلة نقل ركاب على طريق سلحوب - جرش، الذي وقع صباح اليوم الأربعاء، وتسبب بوفاة 5 أشخاص وإصابة 35 بجروح ورضوض، منها 5 إصابات بالغة.


وأكد المومني أهمية الوقوف على الأخطاء المتكررة، نتيجة عدم توخي الحيطة والحذر على الطرق، ما تسببت بفقدان الكثير من أرواح المواطنين، موضحا أن اللجنة زارت اليوم مصابي الحادث المأساوي، واطمأنت على حالتهم الصحية.


وأشار إلى أن "تربية النواب" ستتابع مع المعنين، وبالمشاركة مع لجنة النقل النيابية، أسباب تكرار هذه الحوادث التي استنزفت الكثير من الأرواح.

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