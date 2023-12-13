الجامعة العربية تُدين مصادرة أراضٍ في القدس

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - دانت الجامعة العربية، قرار سلطات الاحتلال مصادرة أراض فلسطينية في سلوان بالقدس الشرقية المحتلة، بغرض بناء قطار هوائي يمر فوق هذه الأراضي.



وأكد المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، جمال رشدي، أن هذا الفعل يُمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن المُلزمة التي تحظر الإجراءات الأحادية في الأراضي المحتلة.



وبين أن مصادرة هذه الأراضي ونزع الملكية وتهجير السكان من القدس الشرقية، تُمثل خطة ممنهجة لتهويد القدس تُباشرها إسرائيل مستغلة الانشغال العالمي بجرائمها في غزة.



وأضاف أن على المجتمع الدولي الانتباه إلى السياسات الإسرائيلية الخطيرة في المناطق المُقدسة، خاصة في ظل الأيدلوجية الفاشية لحكومة اليمين المتطرف التي تقود إسرائيل اليوم.