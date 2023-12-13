مستعمرون يحرثون أراضي جنوب بيت لحم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أقدم مستعمرون اليوم الأربعاء، على حراثة أراض خاصة في قرية أرطاس جنوب بيت لحم.
وأفاد مصدر أمني لـــــــــ"وفا "، بأن مستعمرين، شرعوا بحراثة أراضٍ بوساطة جرار زراعي في منطقة "جبل أبو زيد" جنوب القرية، تعود لعدد من المواطنين الفلسطينيين.
وأكد شاهد عيان ، أن المستعمرين أطلقوا الرصاص على المواطنين الفلسطينيين الذين حاولوا الوصول إلى الأرض.
يشار إلى أن قوات الاحتلال قامت قبل ثلاثة أيام في منطقة "جبل أبو زيد" بتجريف طريق زراعي وهدم كهف وردم بئر للمياه.
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