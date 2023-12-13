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مستعمرون يحرثون أراضي جنوب بيت لحم

12/13/2023 9:19:50 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أقدم مستعمرون اليوم الأربعاء، على حراثة أراض خاصة في قرية أرطاس جنوب بيت لحم.
وأفاد مصدر أمني لـــــــــ"وفا "، بأن مستعمرين، شرعوا بحراثة أراضٍ بوساطة جرار زراعي في منطقة "جبل أبو زيد" جنوب القرية، تعود لعدد من المواطنين الفلسطينيين.
وأكد شاهد عيان ، أن المستعمرين أطلقوا الرصاص على المواطنين الفلسطينيين الذين حاولوا الوصول إلى الأرض.
يشار إلى أن قوات الاحتلال قامت قبل ثلاثة أيام في منطقة "جبل أبو زيد" بتجريف طريق زراعي وهدم كهف وردم بئر للمياه.




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