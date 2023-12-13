الملك يعود إلى أرض الوطن

الملك يعود إلى أرض الوطن
التاريخ
12/13/2023 9:19:50 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - عاد جلالة الملك عبدالله الثاني إلى أرض الوطن، اليوم الأربعاء، بعد زيارة عمل إلى مدريد وجنيف.
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