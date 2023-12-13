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الفايز يعزي رئيس بلدية الزرقاء

12/13/2023 9:19:50 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قدم رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز التعزية الى عشائر المومني ورئيس بلدية الزرقاء المهندس عماد المومني بوفاة شقيقه المرحوم المهندس ماهر المومني.
وأعرب الفايز عن تعازيه ومواساته بالمصاب الاليم، وان يرحم الفقيد ويلهم ذويه واسرته ومحبيه الصبر والسلوان، سائلا الله القدير أن يتغمده بواسع رحمته.

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