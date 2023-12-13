الفايز يعزي رئيس بلدية الزرقاء

الفايز يعزي رئيس بلدية الزرقاء
التاريخ
12/13/2023 9:19:50 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قدم رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز التعزية الى عشائر المومني ورئيس بلدية الزرقاء المهندس عماد المومني بوفاة شقيقه المرحوم المهندس ماهر المومني.
وأعرب الفايز عن تعازيه ومواساته بالمصاب الاليم، وان يرحم الفقيد ويلهم ذويه واسرته ومحبيه الصبر والسلوان، سائلا الله القدير أن يتغمده بواسع رحمته.
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