حوارية في مأدبا حول الواقع المائي بالأردن

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نظمت هيئة شباب كلنا الأردن، الذراع الشبابي لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، اليوم الأربعاء، لقاء حواريا حول تعزيز الأمن المائي في الأردن.



وقال مدير عام الصندوق مازن طبلت، إن شح المياه موضوع شائك، حيث انتهج الصندوق وضع الشباب في صورة الأوضاع الوطنية خاصة بعد الحرب الإسرائيلية على غزة، ومنها موضوع المياه، لا سيما مع بدء وضع حجر الأساس لمشاريع مياه وطنية بعد وقف اتفاقية الماء مقابل الطاقة مع إسرائيل.



وقال وزير المياه الأسبق منذر حدادين، إن الأردن يصنف باقتصاد متوسط متدني، ويحتاج إلى المياه، حيث يحتاج الفرد إلى ما يقارب 200 متر مكعب في السنة للشرب، ولأغراض الزراعة والصناعة 1500 متر مكعب في السنة.



وأضاف "أن نصيب الفرد من المياه الجوفية 163 م3 من مصادر داخل الأردن، في حين يأتي من الخارج 173، وهذا يوفر 10 بالمئة من احتياجات الماء، ولكن اعتمادنا على الغذاء المستورد ساهم في تقليل العجز المائي".



وأكد أهمية ثنائية الماء والطاقة، منوها إلى أن حوض الديسة الذي أكتشف نهاية الستينات، يعد من المياه الأحفورية التي لا تتجدد، ولكن يمكن الاعتماد عليها لحين أن تكون الطاقة رخيصة لاستخدامها في توفير المياه.



بدوره، أشار منسق الهيئة في مأدبا الدكتور حسن الشوابكة، إلى أن هذه الجلسات تأتي ضمن محور التوعية والثقيف، الهادف إلى رفع مستوى وعي الشباب في مختلف القضايا المحلية والمستجدات الوطنية.