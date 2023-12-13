بنك السلام يختتم بنجاح برنامج قائدات السلام لتمكين المرأة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) أعلن بنك السلام عن اختتام برنامج "قائدات السلام" لتمكين المرأة خلال فعالية خاصة عُقدت يوم الاثنين الموافق 11 ديسمبر 2023 في فندق فورسيزونز خليج البحرين بحضور سعادة الشيخ خالد بن مستهيل المعشني رئيس مجلس إدارة بنك السلام، والسيد رفيق النايض الرئيس التنفيذي للمجموعة لدى بنك السلام، وأعضاء مجلس إدارة بنك السلام، والعديد من القيادات النسوية البحرينية من القطاعيْن الحكومي والخاص، بالإضافة إلى الإدارة التنفيذية لبنك السلام، وأكثر من 150 موظفة من المشاركات في البرنامج.

وبدأ الحفل بتقديم نبذة حول برنامج "قائدات السلام" لتمكين المرأة، أعقبها إلقاء سلسلة من الكلمات الافتتاحية من قبل: سعادة الشيخ خالد بن مستهيل المعشني، والسيد رفيق النايض. وعُقِدت حلقة نقاشية لتسليط الضوء على إنجازات نماذج من رائدات أعمال بحرينيات بحضور معالي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة، رئيسة مجلس أمناء مركز الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة للثقافة والبحوث، والسيدة خولة أحمد حسن إبراهيم، مديرة إدارة مراقبة المؤسسات المالية الإسلامية في مصرف البحرين المركزي، والسيدة مشاعل فيروز، شريك مؤسس في JEO CAPITAL، والسيدة منى البلوشي، رئيسة الموارد البشرية والشؤون الإدارية في بنك السلام.



نجحت هذه الفعالية في توفير فرصة لتبادل المعرفة والخبرات حول كيفية التغلب على التحديات وتحقيق التوازن بين العمل والحياة، وتقديم المشورة والتوجيه للمشاركات في البرنامج بشأن الارتقاء في السلم الوظيفي وتقلد مناصب قيادية خلال مسيرتهن المهنية.





وبهذه المناسبة، صرّحت السيدة منى البلوشي رئيسة الموارد البشرية والشؤون الإدارية في بنك السلام قائلة: "نُهنئ جميع المشاركات في برنامج "قائدات السلام" على إكمالهن هذه الرحلة الشيّقة. نحن فخورون بكافة الإنجازات التي شهدناها الفترة الماضية، حيث بلغت نسبة الرضى عن البرنامج 96%. ونؤكد إلتزامنا بدعم النمو المهني والوظيفي وتحقيق المساواة بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة والرؤية الاقتصادية للملكة 2030".

وأضافت بقولها: "تأتي هذه الخطوة تماشيًا مع أهداف رؤية المجلس الأعلى للمرأة بشأن تمكين المرأة البحرينية ودعم دورهن الفعّال في جميع القطاعات وتعزيز الاستراتيجية الوطنية لنهوض المرأة البحرينية وتقدمها في المجتمع. كما من شأن هذه المبادرة أن تدعم مساعينا لتطوير موظفينا عن طريق تنمية مهاراتهم وصقل مواهبهم وهو ما يتربع على قمة أولوياتنا في البنك، حيث تمكنا من تحديد عدد من المشاركات المؤهلات لاتخاذ الخطوة التالية في مسيرة التقدم الوظيفي والتطور المهني".





ويجدر بالذكر أن برنامج "قائدات السلام" هو برنامج فريد من نوعه تمحور حول التعلم والاستكشاف والتجربة، وهدف لتمكين موظفات البنك من خلال إدراجهن ضمن 2,242 ساعة تدريبية استمرت على مدى 12 أسبوع وتضمنت عقد ورش عمل ودورات تدريبية ومشاريع تناولت موضوعات تنمية الوعي الذاتي وتعزيز النمو الشخصي والمهني.

ويعمل بنك السلام على رفع كفاءته التنظيمية وقدرته التنافسية من خلال برنامج "قائدات السلام"، الذي يهدف لإعداد قائدات بحرينيات للمستقبل في القطاع المصرفي ويدعم التنوع والشمولية وتمكين المرأة وحماية حقوقها، علاوة على استقطاب المواهب البحرينية وتنميتها والاحتفاظ بها، وتعزيز سمعة البنك كأكبر بنك إسلامي في مملكة البحرين، والمؤسسة المالية الرائدة والمبتكرة بسجل متميز في الإنتاجية العالية.