بنك السلام يختتم بنجاح برنامج قائدات السلام لتمكين المرأة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أعلن بنك السلام عن اختتام برنامج "قائدات السلام" لتمكين المرأة خلال فعالية خاصة عُقدت يوم الاثنين الموافق 11 ديسمبر 2023 في فندق فورسيزونز خليج البحرين بحضور سعادة الشيخ خالد بن مستهيل المعشني رئيس مجلس إدارة بنك السلام، والسيد رفيق النايض الرئيس التنفيذي للمجموعة لدى بنك السلام، وأعضاء مجلس إدارة بنك السلام، والعديد من القيادات النسوية البحرينية من القطاعيْن الحكومي والخاص، بالإضافة إلى الإدارة التنفيذية لبنك السلام، وأكثر من 150 موظفة من المشاركات في البرنامج.
وبدأ الحفل بتقديم نبذة حول برنامج "قائدات السلام" لتمكين المرأة، أعقبها إلقاء سلسلة من الكلمات الافتتاحية من قبل: سعادة الشيخ خالد بن مستهيل المعشني، والسيد رفيق النايض. وعُقِدت حلقة نقاشية لتسليط الضوء على إنجازات نماذج من رائدات أعمال بحرينيات بحضور معالي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة، رئيسة مجلس أمناء مركز الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة للثقافة والبحوث، والسيدة خولة أحمد حسن إبراهيم، مديرة إدارة مراقبة المؤسسات المالية الإسلامية في مصرف البحرين المركزي، والسيدة مشاعل فيروز، شريك مؤسس في JEO CAPITAL، والسيدة منى البلوشي، رئيسة الموارد البشرية والشؤون الإدارية في بنك السلام.
نجحت هذه الفعالية في توفير فرصة لتبادل المعرفة والخبرات حول كيفية التغلب على التحديات وتحقيق التوازن بين العمل والحياة، وتقديم المشورة والتوجيه للمشاركات في البرنامج بشأن الارتقاء في السلم الوظيفي وتقلد مناصب قيادية خلال مسيرتهن المهنية.
وبهذه المناسبة، صرّحت السيدة منى البلوشي رئيسة الموارد البشرية والشؤون الإدارية في بنك السلام قائلة: "نُهنئ جميع المشاركات في برنامج "قائدات السلام" على إكمالهن هذه الرحلة الشيّقة. نحن فخورون بكافة الإنجازات التي شهدناها الفترة الماضية، حيث بلغت نسبة الرضى عن البرنامج 96%. ونؤكد إلتزامنا بدعم النمو المهني والوظيفي وتحقيق المساواة بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة والرؤية الاقتصادية للملكة 2030".
وأضافت بقولها: "تأتي هذه الخطوة تماشيًا مع أهداف رؤية المجلس الأعلى للمرأة بشأن تمكين المرأة البحرينية ودعم دورهن الفعّال في جميع القطاعات وتعزيز الاستراتيجية الوطنية لنهوض المرأة البحرينية وتقدمها في المجتمع. كما من شأن هذه المبادرة أن تدعم مساعينا لتطوير موظفينا عن طريق تنمية مهاراتهم وصقل مواهبهم وهو ما يتربع على قمة أولوياتنا في البنك، حيث تمكنا من تحديد عدد من المشاركات المؤهلات لاتخاذ الخطوة التالية في مسيرة التقدم الوظيفي والتطور المهني".
ويجدر بالذكر أن برنامج "قائدات السلام" هو برنامج فريد من نوعه تمحور حول التعلم والاستكشاف والتجربة، وهدف لتمكين موظفات البنك من خلال إدراجهن ضمن 2,242 ساعة تدريبية استمرت على مدى 12 أسبوع وتضمنت عقد ورش عمل ودورات تدريبية ومشاريع تناولت موضوعات تنمية الوعي الذاتي وتعزيز النمو الشخصي والمهني.
ويعمل بنك السلام على رفع كفاءته التنظيمية وقدرته التنافسية من خلال برنامج "قائدات السلام"، الذي يهدف لإعداد قائدات بحرينيات للمستقبل في القطاع المصرفي ويدعم التنوع والشمولية وتمكين المرأة وحماية حقوقها، علاوة على استقطاب المواهب البحرينية وتنميتها والاحتفاظ بها، وتعزيز سمعة البنك كأكبر بنك إسلامي في مملكة البحرين، والمؤسسة المالية الرائدة والمبتكرة بسجل متميز في الإنتاجية العالية.
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