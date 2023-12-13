القائد العام لقوة دفاع البحرين يستقبل نائب رئيس المجلس الرئاسي بجمهورية اليمن

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبل المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، اليوم الأربعاء، العميد الركن طارق محمد عبدالله نائب رئيس المجلس الرئاسي بجمهورية اليمن الشقيقة والوفد المرافق له، بحضور الفريق الركن عبدالله بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع.
وخلال اللقاء رحب القائد العام لقوة دفاع البحرين بنائب رئيس المجلس الرئاسي بجمهورية اليمن الشقيقة والوفد المرافق له، مشيداً معاليه بالعلاقات الأخوية بين مملكة البحرين وجمهورية اليمن الشقيقة، التي تشهد على الدوام تطوراً وتقدماً في العديد من المجالات، بالإضافة إلى بحث ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء اللواء الركن حسن محمد سعد مدير ديوان القيادة العامة، وعدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين.
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