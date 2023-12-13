القائد العام لقوة دفاع البحرين يستقبل نائب رئيس المجلس الرئاسي بجمهورية اليمن

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) استقبل المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، اليوم الأربعاء، العميد الركن طارق محمد عبدالله نائب رئيس المجلس الرئاسي بجمهورية اليمن الشقيقة والوفد المرافق له، بحضور الفريق الركن عبدالله بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع.

وخلال اللقاء رحب القائد العام لقوة دفاع البحرين بنائب رئيس المجلس الرئاسي بجمهورية اليمن الشقيقة والوفد المرافق له، مشيداً معاليه بالعلاقات الأخوية بين مملكة البحرين وجمهورية اليمن الشقيقة، التي تشهد على الدوام تطوراً وتقدماً في العديد من المجالات، بالإضافة إلى بحث ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء اللواء الركن حسن محمد سعد مدير ديوان القيادة العامة، وعدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين.