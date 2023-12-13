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فنون جدة تدشّن“حكاية أجيال” في معرض جدة للكتاب

12/13/2023 8:40:44 AM
(MENAFN- Asdaf News)

جدة – أصداف نيوز:

دشّنت جمعية الثقافة والفنون بجدة, الكتاب الوثائقي“حكاية أجيال” وذلك ضمن فعاليات معرض جدة للكتاب؛ الذي تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة خلال الفترة من 7 إلى 16 ديسمبر الحالي في“سوبر دوم” بمحافظة جدة؛ بمشاركة أكثر من 1000 دار نشر محليةٍ، وعربية، ودولية موزعة على 400 جناح.

ويوثق الكتاب الذي طرحه الفنان والمؤلف أحمد فلمبان لأعمال 607 فنانين وفنانات تشكيليين سعوديين ؛ بعد 7 سنوات من العمل الجاد، وجرى جمع مادته العلمية على مدار 25 عاماً، ليقدم رؤية شاملة عن الأجيال المتلاحقة للحركة الفنية التشكيلية في المملكة، وذلك عبر 700 صفحة من القطع المتوسط؛ مما يجسد مكانة الفن التشكيلي السعودي وتعدد مدارسه وتعاقب أجياله الفنية.

ويتسم كتاب“حكاية أجيال” بتعدد موضوعاته وعمق البحث والتوثيق في حركة الفن التشكيلي في المملكة؛ حيث يمثل معرض جدة للكتاب منصة ثقافية كبرى لإبراز مثل هذه الأعمال؛ بوصفه نافذة تجمع صُنّاع الأدب والنشر والترجمة من المؤسسات والشركات المحلية والدولية مع القُرّاء والمهتمين.

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