فنون جدة تدشّن“حكاية أجيال” في معرض جدة للكتاب

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- Asdaf News)
جدة – أصداف نيوز:
دشّنت جمعية الثقافة والفنون بجدة, الكتاب الوثائقي“حكاية أجيال” وذلك ضمن فعاليات معرض جدة للكتاب؛ الذي تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة خلال الفترة من 7 إلى 16 ديسمبر الحالي في“سوبر دوم” بمحافظة جدة؛ بمشاركة أكثر من 1000 دار نشر محليةٍ، وعربية، ودولية موزعة على 400 جناح.
ويوثق الكتاب الذي طرحه الفنان والمؤلف أحمد فلمبان لأعمال 607 فنانين وفنانات تشكيليين سعوديين ؛ بعد 7 سنوات من العمل الجاد، وجرى جمع مادته العلمية على مدار 25 عاماً، ليقدم رؤية شاملة عن الأجيال المتلاحقة للحركة الفنية التشكيلية في المملكة، وذلك عبر 700 صفحة من القطع المتوسط؛ مما يجسد مكانة الفن التشكيلي السعودي وتعدد مدارسه وتعاقب أجياله الفنية.
ويتسم كتاب“حكاية أجيال” بتعدد موضوعاته وعمق البحث والتوثيق في حركة الفن التشكيلي في المملكة؛ حيث يمثل معرض جدة للكتاب منصة ثقافية كبرى لإبراز مثل هذه الأعمال؛ بوصفه نافذة تجمع صُنّاع الأدب والنشر والترجمة من المؤسسات والشركات المحلية والدولية مع القُرّاء والمهتمين.
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