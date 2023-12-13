“أوتامو”.. وجهة نيوم الجديدة للفنون والترفيه

نيوم – أصداف نيوز:

أعلن مجلس إدارة نيوم اليوم, عن تطوير“أوتامو Utamo”، أحدث وجهات نيوم التي ستقدم سلسلة من التجارب المتنوعة في الفنون والترفيه، لتكون موقعاً مثالياً لإقامة الأحداث والفعاليات المبتكرة واستضافة الفنانين العالميين.

وستوفر“أوتامو” من خلال طبيعتها الساحرة بين الجبال المطلة على ساحل خليج العقبة , بيئةً فريدة من نوعها للفعاليات والحفلات الموسيقية والمعارض والأنشطة الفنية، تسهم في إحداث تحول نوعي في مفاهيم الترفيه التقليدية، حيث تقدم تجارب غنية للزوار يتناغم فيها الجمال الطبيعي للمكان مع أحدث التقنيات، وبتصاميمٍ تمزج بين الفن والهندسة المعمارية.

وتتيح الوجهة الجديدة الوصول إلى الموقع عبر مسارٍ ممتد على طول حديقة رائعة تضم أصنافاً متنوعة من الأشجار والأعشاب والزهور، قبل الدخول إلى ردهة الاستقبال الكبرى, فيما يتميز المدخل، الذي يبلغ ارتفاعه 64 متراً، بتصميم فني استثنائي يهيئ الزوار للتجارب المبهرة في الداخل.

وتضم“أوتامو” إمكانات متكاملة تجعل هذه الوجهة واحدة من أحدث مواقع الفعاليات وأكثرها تميزاً، وبما يمكنها من تنظيم واستضافة عروض وحفلات لأهم الفنانين في العالم، بدءاً من مسرح المستقبل الذي سيقدم تجارب استثنائية تمزج الواقع بالعالم الافتراضي، وكذلك مساحة مخصصة للعروض متعددة الأغراض، وصالات لكبار الشخصيات، والمطاعم الفاخرة.

كما سيتم تصميم الموقع بعناية لتسهيل تركيب التجهيزات اللازمة لإقامة العروض الفنية الغامرة، لضمان تفاعل الزوار مع الأنظمة السمعية والبصرية المتقدمة.

والتزاماً بنهج نيوم الراسخ وجهودها الكبيرة لدعم التنمية المستدامة، سيتم اتباع أحدث الأساليب في تصميم وبناء“أوتامو”، تحقيقاً لمستهدفاتها في الحفاظ على 95% من مساحتها للطبيعة.

ويأتي الإعلان عن تطوير وجهة“أوتامو” بعد الإعلانات الأخيرة عن“ليجا” و”إبيكون” و”سيرانا” أحدث الوجهات السياحية المستدامة في نيوم، ضمن جهود نيوم لاستثمار الوجهات الطبيعية المميزة، وتعزيز التنمية السياحية، وتقديم مفاهيم مبتكرة في قطاعات الترفيه والضيافة والسياحة.–واس