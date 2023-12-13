مؤشرا البحرين العام والإسلامي يقفلان على تباين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أقفل مؤشر البحرين العام، اليوم الأربعاء، عند مستوى 1,923.38 بانخفاض قدره 16.35 نقطة عن معدل الإقفال السابق وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع المال وقطاع المواد الأساسية، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 733.39 بارتفاع قدره 0.85 نقطة عن معدل إقفاله السابق.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة، 848 ألفا و795 سهما بقيمة إجمالية قدرها 386 ألفا و137 دينارا بحرينيا تم تنفيذها من خلال 55 صفقة.
كما بلغ عدد الصكوك المتداولة، 150 ألف صك بقيمة إجمالية قدرها 148 ألفا و350 دينارا تم تنفيذها من خلال ثلاث صفقات، أي ما نسبته 27.76% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.
وتركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع المواد الأساسية حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 47.50% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.
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