مؤشرا البحرين العام والإسلامي يقفلان على تباين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) أقفل مؤشر البحرين العام، اليوم الأربعاء، عند مستوى 1,923.38 بانخفاض قدره 16.35 نقطة عن معدل الإقفال السابق وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع المال وقطاع المواد الأساسية، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 733.39 بارتفاع قدره 0.85 نقطة عن معدل إقفاله السابق.







وبلغت كمية الأسهم المتداولة، 848 ألفا و795 سهما بقيمة إجمالية قدرها 386 ألفا و137 دينارا بحرينيا تم تنفيذها من خلال 55 صفقة.







كما بلغ عدد الصكوك المتداولة، 150 ألف صك بقيمة إجمالية قدرها 148 ألفا و350 دينارا تم تنفيذها من خلال ثلاث صفقات، أي ما نسبته 27.76% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.







وتركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع المواد الأساسية حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 47.50% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.